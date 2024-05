Der Schöpfer von Dragon Ball erklärt, wieso der Schwanz bei Son-Goku nicht mehr nachwächst

Die Saiyajins in Dragon Ball haben die Besonderheit, dass sie mit einem Affenschwanz geboren werden. Der Schweif ist dazu da, um sich in einen großen Wehraffen zu verwandeln. Doch bei Son-Goku wächst der Affenschwanz irgendwann gar nicht mehr nach, auch bei Vegeta und Son-Gohan fehlt er komplett. Der Mangaka Akira Toriyama hat erklärt, wieso das der Fall ist.

Wieso fehlt der Schwanz? Für ein Interview mit Akira Toriyama in der 1. Shonen-Jump-Ausgabe im Jahr 2003 konnten Fans Fragen an den Mangaka stellen. Ein Leser wollte wissen, was mit Vegetas Schwanz passierte, nachdem er auf der Erde besiegt wurde.

Toriyama erklärt, dass das mit dem Power-Level der Saiyajins zusammenhängen würde:

Mit dem Schwanz kann man durch die Verwandlung in einen Wehraffen sofort enorme Kraft erlangen, aber die Risiken sind ebenso groß – man verliert seine Kraft, wenn er eingeklemmt wird. Sobald man so stark ist wie Vegeta und Goku, ist der Schwanz nur noch im Weg. Es wird angenommen, dass die Körper der Saiyajins, die eine kämpferische Spezies sind, beschlossen haben, dass ihre Schwänze unnötige Anhängsel sind. Akira Toriyama, Kazenshuu

Mit der Zeit seien Vegeta und Son-Goku einfach so stark geworden, dass sie die Verwandlung in einen Wehraffen gar nicht mehr benötigen würden.

Dass der Schweif bei Son-Goten, Trunks und Oan nicht mehr nachwächst, hat ebenfalls einen simplen Grund: Die Schweife seien ein rezessives genetisches Merkmal und würden sich mit abnehmender Saiyajin-DNA erst gar nicht bilden. Goten und Trunks haben menschlich Mütter, weshalb sich hier wohl ihre Gene bezüglich des Schweifes durchsetzen.

Eine Ausnahme gibt es: In Dragon Ball GT ist der Schwanz nötig, um sich in den Super-Saiyajin 4 zu verwandeln. Allerdings handelt es sich dabei um eine Anime-Serie, die nicht direkt von Akira Toriyama stammt. Toriyama selbst hat den SSJ4 noch nie für den Anime gezeichnet. Deshalb ist es möglich, dass die Saiyajins in der GT-Version immer noch auf ihren Schweif bauen.

Vielleicht wird der Schweif auch noch in Dragon Ball Daima benötigt:

Toriyama erklärt Gründe, den Schwanz wegzulassen

Gibt es weitere Gründe? Mit dieser Begründung hat Toriyama innerhalb der Lore erklärt, wieso der Schweif fehlt. Allerdings gibt es noch einen praktischen Grund, wie er in dem Dragon-Ball-Comic „Freeza Arc Vol. 5“ erklärte. Dort wurde er nämlich gefragt, ob Gokus Schwanz ein Ärgernis sein:

Das stimmt. (lacht) In den ersten Skizzen war Goku ja ursprünglich ein echter Affe. Mein Redakteur sagte mir: „Ohne Schwanz hat er keine Unterscheidungsmerkmale“, also habe ich einen Schwanz hinzugefügt. Dieser Schwanz, den ich hinzugefügt habe, war beim Zeichnen so lästig, dass ich ihn nicht ertragen konnte… also habe ich mir sofort eine Episode ausgedacht, in der sein Schwanz abgeschnitten wird. (lacht) Akira Toriyama, via Kazenshuu

Toriyama fand es also lästig, den Schweif ständig zeichnen zu müssen. Da viele Mangaka unter dem Druck von Deadlines stehen, sparen sie an allem, was unnötig Zeit kosten würde. Das ist auch der Grund, wieso die Haare beim Super-Saiyajin blond werden.

Laut einer Daizenshuu-Ausgabe (via Dragon Ball Wiki) gibt es sogar noch einen anderen Grund, wieso der Schwanz nicht mehr nachwächst. Es bestünde nämlich nur eine Chance von 8 %, dass der Schweif nachwächst, selbst wenn der Saiyajin noch keine stärkere Form als den Wehraffen besäße. Damit der Schwanz überhaupt nachwachsen kann, sei eine Gefahrensituation nötig.

Der einzige praktische Grund, den Schweif wegzulassen, bleibt die Zeitersparnis. Es gibt übrigens noch eine Stufe, die Toriyama aufgrund von Zeitersparnissen wegließ. Vegeta hat sich nie in einen Super-Saiyajin 3 verwandelt, weil das Ausfüllen der Haare zu lange gebraucht hätte: Vegeta ist in Dragon Ball Z nie als Super-Saiyajin 3 zu sehen – Es gibt einen offiziellen Grund