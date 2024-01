Pokémon GO testet neue Grafik-Effekte – Erste Spieler zeigen, wie es aussieht

In Pokémon GO läuft ein Test für neue visuelle Elemente, wie den Fangbildschirm oder die Map. Erste Tester durften schon reinschauen.

Was ist los in Pokémon GO? Wie Entwickler Niantic auf der eigenen Website ankündigte, werden Tests durchgeführt, die in Teilen verändern, wie das Spiel aussieht.

Es wird von „visuellen Änderungen an der in-game Pokémon GO Map, einschließlich der Fangbildschirme“ gesprochen (via pokemongolive.com).

Die Entwickler erklären zwar, dass diese Tests über die kommenden Monate erfolgen sollen, doch die ersten Spieler sind offenbar bereits ausgewählt worden, die neuen Grafik-Elemente auszuprobieren. In den sozialen Medien zeigen deshalb schon einige, wie das aussehen wird.

So sehen die neuen Bildschirme und Map in Pokémon GO aus

Was wird geändert? Es kursieren bereits einige Bilder von den neuen Fangbildschirmen. Offenbar sind es vor allem Spieler in Neuseeland, die die neuen Features schon ausprobieren können.

Im Subreddit zu Pokémon GO, teilte User ZaccieA etwa folgende Bilder von den Fangbildschirmen (via reddit):

Auch auf X.com teilten einige entsprechende Bilder, wie etwa hier User „PokeNano“:

Nach aktuellem Stand gibt es offenbar mehrere unterschiedliche Hintergründe beim Fang-Bildschirm, die je nach Region variieren. Zudem soll es auch mehrere Varianten geben, wie etwa „Stadt“-Bilder mit unterschiedlich hohen Häusern.

Hier seht ihr noch mehr Beispiele:

Wie kann man mitmachen? Geht man von früheren Beispielen aus, scheint man nur abwarten zu können, ob und wann man selbst ebenfalls die neue Grafik ausprobieren kann. Schon in der Vergangenheit wurden neue Features oder Anpassungen im Spiel erst regional getestet, bevor sie global ausgespielt wurden – oder eben auch nicht.

Wer hierzulande also auf die neuen Grafik-Elemente zugreifen möchte, wird sich vorerst gedulden müssen.

Was passiert sonst in Pokémon GO? Der Januar läuft auf sein Ende zu und der Februar rückt näher. Das Final-Event des laufenden Monats steht an diesem Wochenende an: „Gestohlene Schätze“ mit einer Team-GO-Rocket-Übernahme startet in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Im Februar folgen dann die nächsten Termine – und auch das erste richtig große Event 2024. Die globale Sinnoh-Tour startet und bringt unter anderem das Debüt von Ur-Dialga und Ur-Palkia. Damit ihr dazu alles im Blick habt, findet ihr hier die Übersicht zur Sinnoh-Tour 2024 in Pokémon GO.