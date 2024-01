Pokémon GO enthüllt Community Day im Februar – Trainer fürchten schon um Arenen

Pokémon GO hat den Community Day im Februar 2024 enthüllt. Chaneira wird das Pokémon des Tages. Wir fassen alle wichtigen Infos zusammen.

Wann läuft der Community Day mit Chaneira? Am Sonntag, dem 04. Februar 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Event? Der Community Day findet monatlich in Pokémon GO statt und stellt immer ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt. Beim Februar-Termin 2024 wird also Chaneira an allen Ecken und Enden des Spiels auftauchen, während das Event läuft.

Dazu gibt es weitere Boni, die man nutzen kann.

Alle Boni des Community Days mit Chaneira

Welche Boni kommen? Innerhalb der drei Stunden des Events gelten folgende Boni:

Erhöhte Shiny-Rate für Chaneira

Doppelte Fang-Bonbons

Die vierfache Brutgeschwindigkeit für Eier, die ihr in Brutmaschinen legt

Doppelt so hohe Chance, XL-Bonbons beim Fangen zu bekommen (ab Trainer-Level 31)

Rauch und Lockmodule halten im Event drei Stunden lang

Schnappschuss-Überraschungen

Wonneira kann aus 2-km-Eiern schlüpfen, mit erhöhter Shiny-Chance

Wenn ihr Chaneira zu Heiteira entwickelt, erlernt es die Attacke Stromstoß – das gilt auch für bis zu fünf Stunden nach dem Event

Außerdem finden nach dem Event wieder Stufe-4-Raids von 17:00 bis 22:00 Uhr mit Chaneira statt. Besiegt ihr die, erscheinen für 30 Minuten weitere Chaneira rund um die Arena, ebenfalls mit erhöhter Shiny-Chance.

Zudem wird es Feldforschungen und Showcases mit Chaneira geben, sowie eine optionale Spezialforschung, die man im Shop kaufen kann.

Trainer zittern vor Arena-Verteidiger Chaneira

Schon als erste Leaks davon sprachen, dass Chaneira das Monster für den Februar werden könnte, meldeten sich erste Trainer, die angesichts des Pokémon nervös wurden. Denn: Chaneira und Heiteira sind als zwei der besten Arena-Verteidiger bekannt.

Die Monster halten viel aus und es dauert recht lange, sie aus der Arena zu kicken, selbst, wenn man die besten Angreifer in Pokémon GO verwendet.

Nun werden viele Trainer die Chance bekommen, sich ein starkes Chaneira zu sichern und die nötigen Bonbons zu sammeln, um es hochzuleveln.

Jetzt melden sich erste Stimmen, die unsicher sind, ob sie sich auf den Chaneira-Tag freuen: „Ich glaube nicht, dass ich den ‘Mühsamere-Arena-Kämpfe’-Community-Day will“, schreibt etwa User „zott_23“ im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO.

Auch ein anderer User hebt hervor, dass Chaneira und Heiteira vor allem ihren Nutzen darin haben, Arenen zu verteidigen und die Kämpfe in die Länge zuziehen: „Der einzige Grund, warum man Chaneira und Heiteira nicht viel häufiger Arenen verteidigen sieht, ist, dass sie so selten sind, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, sie auf ein hohes Level zu bringen. Aber nach diesem CD werden viele Leute mehrere Chaneira und Heiteira haben, und zwar auf hohem Level“, so User „Ben2749“ (via reddit).

Gleichzeitig hebt User „schlucks“ (via reddit) aber hervor, dass so ein Ausgleich stattfindet und Spieler auf denselben Stand bringt, die bislang kein gutes Chaneira hatten, im Vergleich zu denen, die schon lange Chaneira und Heiteira spielen.

Sicher ist: Ab dem Community Day dürfte man wohl wirklich mehr Chaneira und Heiteira in Arenen sehen – aber bekommt eben auch die Möglichkeit, selbst ein starkes Exemplar aufzubauen.

Wie seht ihr den Community Day? Freut ihr euch auf das Event mit Chaneira, oder ist der Community Day im Februar eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was noch vor dem Februar im Spiel los ist: Hier findet ihr die Übersicht aller Pokémon-GO-Events im Januar 2024.