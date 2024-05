Yu-Gi-Oh! ist eigentlich viel brutaler, als ihr es in der deutschen TV-Version gesehen habt

RTLZWEI besaß vor mehreren Jahren die Rechte an der Ausstrahlung von Yu-Gi-Oh!. Wer den Anime regelmäßig geschaut hat, dürfte sich noch an das Schattenreich erinnern können. Es spielte bei den Duellen eine wichtige Rolle. Doch diesen Ort gab es im Original gar nicht.

Was ist das Schattenreich? Das Schattenreich war ein Ort, an dem die Seele eines Duellanten verbannt wurde, wenn er ein Duell verloren hatte. Sie tauchte nur in der deutschen TV-Version auf, in der englischsprachigen war es das „Shadow Realm“. Im Original gab es zwar die „Welt der Dunkelheit“, doch sie hatte einen anderen Zweck als das Schattenreich im deutschsprachigen Anime.

Die Welt der Dunkelheit entstand durch eine Karte von Maximillion Pegasus. Mit ihr wurden die Seelen der Opfer absorbiert und dort gefangengehalten.

Das Schattenreich hingegen wurde immer dann genutzt, wenn ein Duellant in der japanischen Version gestorben oder schwer verletzt worden wäre. Statt der ursprünglichen Strafe wurden die Verlierer ins Schattenreich verbannt. Dadurch entgingen sie meistens einem qualvollen Tod.

Zu Yu-Gi-Oh! gibt es mittlerweile sogar einen Film, dessen Trailer ihr euch hier ansehen könnt:

Schattenreich sollte den Tod von Charakteren vertuschen

Was wäre stattdessen passiert? In der japanischen Version, also dem Original, gab es statt des Schattenreiches noch viel brutalere Strafen. Im Schattenreich hätten die Verlierer trotzdem für ewig gelitten, doch die eigentlichen Strafen wirken drastischer:

In einem Duell zwischen Yugi Muto und Arkana gab es eine Scheibe dunkler Energie, die den Verlierer bei Berührung sofort ins Schattenreich verbannt hätte. Im Original war es eine rotierende Kreissäge, die dem Verlierer die Beine abgeschnitten hätte.

Yugi und Seto Kaiba mussten sich in einem Duell gegen Lumis und Umbra auf einem Hochhaus duellieren. Die Duellanten standen auf Glas, das bei einer Niederlage zerbrechen würde. So würden die Verlierer in die Tiefe stürzen. In der deutschen TV-Version befand sich ein Portal unter jedem Glas, das zum Schattenreich führte.

Yami Bakura sandte Bonz, Sid und Zygor nach einem Duell ins Schattenreich. Im Original kamen sie in die Hölle.

Yami Marik verbannte Yami Bakura und Bakura Ryou ins Schattenreich, obwohl sie sich im Original in Rauch auflösten.

Es gab nur wenige Fälle, in denen das Schattenreich nicht zum Einsatz kam. Das war vor allem dann der Fall, wenn nur Androhungen gemacht wurden. So konnten Duellanten nach einer Niederlage ebenso verbrennen oder ertrinken.

Im Gegensatz zu Naruto, das auf RTLZWEI einige absurde Änderungen bekommen hat, finden viele Fans im reddit-Forum die Idee des Schattenreichs großartig. Es sei eine gute Methode, um den Tod von Charakteren zu vertuschen und die Serie auch für jüngeres Publikum zugänglich zu machen.

Allerdings gibt es auch die Überlegung, dass das Schattenreich viel schlimmer als der Tod sei. Immerhin müssten die Seelen für die Ewigkeit im Schattenreich ausharren, wohingegen ein Fall aus großer Höhe zu einem schnellen Tod führen würde.

Denkt ihr, dass Yugi eine Chance hätte, der stärkste Anime-Held von allen zu sein? Welcher Anime-Charakter ist der stärkste von allen?