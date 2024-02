Pokémon GO testet ein neues Feature, das euch Zeit spart

In Pokémon GO wird aktuell eine weitere Funktion getestet, die das Spiel praktischer macht. Was genau hierdurch erleichtert wird, erklären wir euch.

Um welche Funktion handelt es sich? Wie auf Reddit zu sehen ist, handelt es sich bei der Funktion um einen Button, um euren Pokémon-Buddy schnell zu füttern. Dieser Button ist unterhalb des Buttons zu finden, mit dem ihr in den AR-Modus mit eurem Pokémon-Buddy wechseln könnt.

User „InvisibleSoul8“ im Subreddit „TheSilphRoad“ zeigte, wie die neue Funktion aussieht:

Wie wird die neue Funktion in Pokémon GO getestet? Die Funktion wird wie üblich in Pokémon GO erstmal bei einem Teil der Spieler getestet, anstatt direkt bei allen Trainern freigeschaltet zu werden. Wenn der Test erfolgreich beendet wird, könnte die Funktion weltweit aktiviert werden.

Wundert euch also nicht, falls ihr sie noch nicht bei euch sehen könnt. Wann sie für alle verfügbar wird, ist noch unklar.

Buddy füttern ohne AR-Modus

Welchen Vorteil bringt diese Funktion? Wenn die neue Funktion weltweit aktiviert wird, könnt ihr euch über einen erleichterten Prozess beim Füttern eures Buddys freuen. Mit der neuen Funktion müsst ihr nicht mehr in den AR-Modus wechseln, euer Pokémon platzieren und dann füttern, sondern könnt dies ohne den Einsatz des AR-Modus direkt per Knopfdruck erledigen.

Hierdurch könnt ihr beim Füttern des Buddys Zeit sparen und habt keine Probleme, wenn ihr gerade an einem Ort seid, wo das Platzieren des Buddys schwierig ist.

Welche weiteren Funktionen werden aktuell getestet? Neben dem Füttern-Button für den Buddy testet Pokémon GO aktuell noch 3 weitere Funktionen. Diese sind alle im Bereich des Raidens bzw. zur Vorbereitung von Raids angesiedelt.

Das erste der 3 Features ist ein Button, um die Wartezeit bei Solo-Raids zu verkürzen. Außerdem wird bei Pokémon, die ihr für einen Raid auswählt angezeigt, ob die jeweiligen Attacken effektiv gegen den aktuellen Raid-Boss sind oder nicht. Das letzte der 3 Features ist ein Button, um all eure Pokémon auf einen Schlag wiederzubeleben und zu heilen. Hier findet ihr mehr Informationen zu den 3 praktischen neuen Funktionen in Pokémon GO.

Was sagt ihr zu der neuen Funktion? Denkt ihr, dass sie praktisch ist und euch Zeit sparen wird? Nutzt ihr die Buddy-Funktion des Spiels überhaupt, oder interessiert sie euch eigentlich nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Februar 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr bei uns fündig.