Pokémon GO: Darum solltet ihr in der Kampfliga spielen, auch wenn ihr sie nicht mögt

In Pokémon GO könnt ihr in der Kampfliga gegen andere Trainer antreten. Warum sich das richtig lohnt, zeigen wir euch.

Was ist die Kampfliga? In der Kampfliga könnt ihr in Pokémon GO gegen andere Trainer aus aller Welt antreten. Hier gibt es 3 verschiedene Bereiche, in denen ihr antreten könnt.

Es gibt die Superliga, in der Pokémon bis zu 1500 WP antreten dürfen.

Die Hyperliga, in der es eine Grenze von 2500 WP für antretende Pokémon gibt.

Und die Meisterliga, in der es keine WP-Grenze gibt.

Wenn ihr in der Kampfliga antretet, kämpft ihr in sogenannten Kampfsets. Ein Kampfset, von welchen ihr am Tag 4 bestreiten könnt, besteht aus jeweils 5 Kämpfen. Abhängig davon, wie viele dieser 5 Kämpfe ihr gewinnt, erhaltet ihr unterschiedliche Belohnungen am Ende des Sets. Und wegen genau dieser Belohnungen lohnt es sich, in der Kampfliga anzutreten, auch wenn das vielleicht nicht euer Lieblingsbereich im Spiel ist.

Wenn ihr Probleme habt, in der Kampfliga zu bestehen, schaut euch gerne an, welche Tipps 3 Profis für die Kampfliga geben.

Sternenstaub, Items und sogar legendäre Pokémon als Belohnungen

Wie erhalte ich Sternenstaub in der Kampfliga? Die erste Belohnung, die ihr in der Kampfliga immer erhaltet, ist Sternenstaub. Selbst wenn ihr keinen einzigen der 5 Kämpfe gewinnt, erhaltet ihr am Ende des Kampfsets Sternenstaub. Zusätzlichen Sternenstaub gibt es für euch, wenn ihr einen Kampf gewinnt und noch einen Bonus, wenn ihr alle 5 Kämpfe des Sets gewinnt.

Wie kann ich legendäre Pokémon in der Kampfliga erhalten? Habt ihr Level 20 in der Kampfliga erreicht habt, könnt ihr auch legendäre Pokémon als Belohnung erhalten. Wenn ihr 3 Kämpfe eines Kampfsets gewonnen habt, erhaltet ihr zur Belohnung eine Begegnung mit einem Pokémon. Welches das ist, wird aus einer bestimmten Auswahl zufällig entschieden.

Hierbei gibt es auch die Möglichkeit, auf ein legendäres Pokémon zu treffen. Dies ist immer eines, welches aktuell in 5*-Raids im Spiel verfügbar ist.

Welche Items kann ich in der Kampfliga erhalten? Wenn ihr 2 Siege in einem Kampfset holt, erhaltet ihr als Belohnung Items. Dies können Entwicklungssteine, Sofort- oder Lade-TMs sein und sogar zwischen 1 und 3 Sonderbonbons. Vor allem diese dürften für die meisten interessant sein, da sie selten und schwer zu erhalten sind.

Habt ihr in einem Kampfset sogar 4 Siege errungen, gibt es zusätzlich 3 garantierte Sonderbonbons für euch. Habt ihr also in einem Kampfset 4 Siege und mit den Items etwas Glück, könnt ihr in einem einzigen Kampfset bis zu 6 Sonderbonbons erhalten.

Am kommenden Samstag, dem 10. Februar 2024 von 12:00 bis 23:59 Uhr findet in Pokémon GO ein Kampftag statt. An diesem Tag könnt ihr in der Kampfliga 20 Kampfsets spielen, anstatt der üblichen 5. Auch werden die Sternenstaub-Belohnungen vervierfacht. Dies gilt nicht für den Sternenstaub, den ihr beim Beenden eines Kampfsets erhaltet, jedoch für alle Belohnungen, die es für die Siege gibt.

Was sagt ihr zu der Kampfliga? Seid ihr dort selber aktiv oder habt ihr es vor? Wenn ja, in welchen Ligen seid ihr anzutreffen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Februar 2024 in Pokémon GO noch anstehen, werdet ihr dazu bei uns fündig.