Pokémon GO: Moruda feiert sein Debüt – So erhaltet ihr das neue Monster

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Und das bringt neben bekannten und einem neuen Monster auch noch starke Boni für euch mit.

Was ist das für ein Event? Das Event „Herzensgute Kumpel“ startet am Dienstag, dem 11. Februar 2025 um 10:00 Uhr. Es läuft bis zum Samstag, dem 15. Februar 2025 um 20:00 Uhr.

Im Event könnt ihr viele Pokémon in Raids und noch mehr in der Wildnis finden, die teilweise auch noch von einem starken Bonus profitieren. Außerdem könnt ihr Moruda zum ersten Mal in Pokémon GO bekommen.

Herzensgute Kumpel – Alle Inhalte des Events

Wie erhalte ich Moruda? Moruda, das Geist- und Pflanzen-Pokémon aus der 7. Generation, könnt ihr im Event erstmalig in Pokémon GO erhalten. Ihr findet es in 3-Sterne-Raids, wo ihr es herausfordern, besiegen und fangen könnt.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Innerhalb des Events könnt ihr vermehrt auf die folgenden Pokémon in der Wildnis treffen:

Nidoran♀*

Nidoran♂*

Digda*

Flegmon*

Muschas*

Dummisel*

Remoraid*

Mantax*

Plusle*

Minun*

Volbeat*

Illumise*

Wommel*

Imantis*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Digda und Dummisel haben innerhalb des Events sogar eine erhöhte Chance, in ihrer Shiny-Form zu erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Nicht nur Moruda wartet im Event in Raids auf euch. Es gibt verschiedene Pokémon, die ihr in der Zeit des Events herausfordern könnt.

1-Sterne-Raids:

Muschas*

Lithomith*

Algitt*

3-Sterne-Raids:

Lahmus*

Hippoterus

Moruda

5-Sterne-Raids:

Cupidos (Inkarnationsform)

Mega-Raids:

Mega-Despotar*

Alle Monster, die ein * besitzen, können auch als Shiny erhalten werden.

Welche Boni gibt es im Event? Im Event könnt ihr euch über einige starke Boni freuen:

Lockmodule halten eine Stunde lang, wenn sie im Event aktiviert werden

durch Lockmodule können auch Digda, Flegmon, Muschas, Dummisel, Wommel und Imantis angezogen werden

500 zusätzlicher Sternenstaub beim Fangen von Digda, Flegmon, Muschas, Dummisel, Wommel und Imantis

doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon

Vor allem der zusätzliche Sternenstaub, den es für einige Pokémon gibt, die ihr alle in der Wildnis und durch Lockmodule erhalten könnt, könnte für euch interessant sein. Hier habt ihr die Möglichkeit, einiges an zusätzlichen Sternenstaub zu erhalten.

Welche weiteren Inhalte gibt es im Event? Ihr könnt innerhalb des Events auch Feldforschungen finden. Hier warten Sternenstaub und Begegnungen mit dem Pokémon Zwieps auf euch.

Zudem könnt ihr euch auch wieder über Sammler-Herausforderungen freuen, bei denen ihr Sternenstaub und Superbälle als Belohnungen erhalten könnt. Auch PokéStop-Showcases sind im Event wieder dabei.

Neben dem „Herzensgute Kumpel“-Event warten im Februar auch wieder viele weitere Events mit Inhalten auf euch im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche es gibt und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.