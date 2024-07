Pokémon GO: Das neue Zwieps hat eine geheime Entwicklung – Wie kriegt man sie?

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Zwieps bekommen. Dessen Entwicklung Famieps bringt eine Besonderheit mit.

Was ist das für ein Pokémon? Zwieps ist ein Pokémon vom Typ Normal, das in der 9. Spielgeneration sein Debüt feierte – also in Pokémon Karmesin und Purpur.

In Pokémon GO ist es seit dem Start des Hyperbonus 2024, Teil 1 verfügbar. Der steht unter dem Motto „Zusammen sind wir stark“. Das passt natürlich zu Zwieps, denn das ist ein Mäusepokémon, das immer aus zwei Exemplaren besteht.

Besonders interessant ist aber seine Entwicklung.

Die besondere Entwicklung von Zwieps – Famieps zu dritt oder zu viert

Was ist mit der Entwicklung? Zwieps kann sich zu Famieps weiterentwickeln. In Pokémon GO braucht man dafür 50 Bonbons, dann kann man die Entwicklung durchführen.

Famieps besteht dann aus vier Mäusen, zwei großen und zwei Kleinen. Diese Mäusefamilie drückt den Zusammenhalt auch durch die Attacke „Mäuseplage“ aus, die in den Hauptspielen bis zu zehnmal treffen kann.

Doch es gibt eine besondere, geheime Form: Die besteht dann lediglich aus drei Mäuschen.

In Karmesin & Purpur gab es lediglich eine 1-%-Chance, dass sich euer Zwieps zur Dreierfamilie Famieps weiterentwickelt. Mit 99-prozentiger Chance hingegen kommt die Viererfamilie raus.

Wie bekomme ich die Dreierfamilie Famieps in Pokémon GO? In Pokémon GO ist es nach aktuellem Stand ebenfalls dem Zufall überlassen, welche Variante ihr bekommt. Wie hoch die Chance ist, ist derweil noch nicht bekannt – geht aber davon aus, dass die Dreierfamilie ziemlich selten sein dürfte.

Allerdings zeigten Trainer in den sozialen Medien bereits, dass die Dreierfamilie durchaus in Pokémon GO existiert. So etwa hier auf x.com:

Hier bleibt also nur: So viele Famieps sammeln, wie möglich, und entwickeln, was das Zeug hält.

Aber falls es nicht klappt: Rein spielerisch verpasst ihr nichts, die Dreierfamilie ist nicht stärker als die Viererfamilie. Es handelt sich lediglich um eine visuelle Veränderung.

Wie finde ich Zwieps? Im Rahmen des Hyperbonus-Events erscheint Zwieps in bestimmten Feldforschungen sowie in der befristeten Forschung zum Event. Außerdem könnt ihr es als Belohnung für eure Team-Play-Aufgaben bekommen, wenn ihr das Feature gemeinsam mit Freunden nutzt. Wie Team-Play in Pokémon GO funktioniert, lest ihr hier.