Eine Mäusefamilie in Pokémon in Karmesin & Purpur ist so stark, dass sie viele Gegner mit nur einer Attacke besiegt

Eine vermeintlich schwache Mäusefamilie kann in Pokémon Karmesin und Purpur mit einer einzigen Attacke ganze Teams im Alleingang ausschalten. MeinMMO zeigt, was sie so stark macht:

Um welches Pokémon geht es? Das Pokémon Famieps (engl.: Maushold) stammt aus den neuen Spielen Karmesin und Purpur und ist eine Mäusefamilie, die aus drei bis vier kleinen Mäusen besteht. Es stellt die Weiterentwicklung von Zwieps dar und ist ein Normal-Pokémon.

Famieps zeichnet sich nicht durch eine außergewöhnlich hohe Stärke oder Geschwindigkeit aus und verfügt auch nicht über eine sehr starke Fähigkeit. Das Pokémon profitiert von seinen Signature-Attacken.

Eine Mäusefamilie plagt gegnerische Trainer

Wieso ist Famieps so stark? Die Mäusefamilie hat eine enorm starke Attacke namens „Mäuseplage“ (engl.: Population Bomb). Mäuseplage hat zwar nur eine Basisstärke von 20 und eine Genauigkeit von 90 %, kann jedoch bis zu 10 Mal (!) treffen.

Trifft die Attacke tatsächlich alle 10 Schläge, kommt Mäuseplage auf eine gesamte Basisstärke von 200. Um zu erreichen, dass ihr mit möglichst viele Ausführungen von Mäuseplage trefft, könnt ihr mit Items wie „Großlinse“ oder „Gezinkter Würfel“ die Genauigkeit erhöhen.

Famieps kann zudem die Fähigkeit „Techniker“ besitzen, wodurch die Basisstärke der Attacke um 50 %, also auf 30, gesteigert wird. Mäuseplage hat dann eine Stärke von 300 – das ist stärker als „Hyperstrahl“ und „Gigastoß“.

Außerdem ist Mäuseplage bei Famieps eine STAB-Attacke, wodurch die Stärke nochmals auf 450 steigt. Terakristallisiert ihr Famieps zu dem Typen „Normal“, erreicht Mäuseplage sogar eine Basisstärke von 600.

Was ist STAB? STAB steht für „Same Type Attack Bonus“, was so viel heißt wie „Attackenbonus für den gleichen Typen“. Also wenn ein Geist-Pokémon wie Friedwuff eine Geist-Attacke einsetzt, erhält es einen Schadens-Bonus. Dieser beträgt regulär 50 % der Attackenstärke.

Hat Famieps auch andere Stärken? Auch wenn Famieps Stärke hauptsächlich von der Attacke Mäuseplage kommt, kann die Mäusefamilie weitere Attacken erlernen, die im Kampf nützlich sind.

So kommen Attacken wie „Prügler“ oder „Knirscher“, mit denen Famieps auch Geist-Pokémon treffen kann sowie „Kugelsaat“, um Gegner vom Typen „Gestein“ zu besiegen.

Mit „Aufräumen“ verfügt Famieps zusätzlich über eine zweite Signature-Attacke, mit der ihr die Effekte von Tarnsteinen, Giftspitzen, Stachler und dem Delegator entfernen und damit sogar unterstützend wirken könnt.

Ein Helm wird zur Mausefalle

Wie könnt ihr Famieps kontern? Die einfachste und wohl effektivste Art ein gegnerisches Famieps zu besiegen, ist das Item Beulenhelm.

Wird ein Pokémon, das einen Beulenhelm trägt, von einer physischen Attacke getroffen, verliert der Angreifer ein Sechstel seiner gesamten Lebenspunkte.

Dieser Effekt von Beulenhelm wird bei jedem der insgesamt 10 möglichen Treffer von Mäuseplage ausgelöst, wodurch Famieps keine 7 Schläge überlebt, wenn sein Kontrahent das Item hält. Famieps besiegt sich in dem Fall innerhalb von einer Runde selbst.

Außerdem basiert Famieps Stärke zum Großteil auf der Attacke Mäuseplage und weil das eine Normal-Attacke ist, trifft sie Geister-Pokémon nicht. Da Famieps keine außergewöhnlich hohen Werte hat, könnt ihr starke Geist-Pokémon mit entsprechenden Attacken als Konter nutzen.

Ist Famieps zu stark? Für das normale Durchspielen der Story ist Famieps auf jeden Fall ein sehr starker Begleiter. Auch in kompetitiven Pokémon-Kämpfen erweist sich die Mäusefamilie derzeit als sehr gut, allerdings nicht zu stark.

Die schwachen Werte in Kombination mit einem gegnerischen Geist-Pokémon oder einem Beulenhelm sind als Konter zu effektiv, um Famieps als „zu stark“ einzuordnen.

Anders erging es kürzlich vier unscheinbaren Pokémon, die sogar für das kompetitive Spielen gebannt wurden:

