Pokémon Karmesin & Purpur: „Es hat 5 Arenen alleine übernommen“ – Starter gilt in Spezial-Modus als übermächtig

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist jetzt das Problem mit Krokel? Der Feuerstarter Krokel macht den Nuzlocke-Modus viel zu einfach. So schreibt etwa der Nutzer „PokemonChallenges“ auf Twitter: „ Es [Krokel] hat 5 Arenen alleine übernommen“ und alle Spieler, die Nuzlocke-Fans seien, sollten den Starter bannen:

Insert

You are going to send email to