Pokémon GO startet morgen Hyperbonus mit neuem Pokémon und dicken Boni

In Pokémon GO steht der erste Hyperbonus an. Der bringt das Debüt von Zwieps, Famieps und mehrere Boni.

Wann läuft der Hyperbonus? Der erste Teil des Hyperbonus unter dem Motto „Zusammen sind wir stark“ startet am Mittwoch, den 17. Juli 2024 um 10:00 Uhr.

Er läuft dann bis Montag, den 22. Juli 2024, um 20:00 Uhr.

Was ist das Highlight? Das dürfte das neue Pokémon sein, das morgen debütiert: Zwieps. Das stellen wir euch hier vor.

Zwieps in Pokémon GO – Finden, fangen, entwickeln

Pokemon GO bringt Zwieps (Bildquelle: Pokémon GO Live)

Was ist Zwieps? Das ist ein kleines Pokémon vom Typ Normal. Es handelt sich dabei um zwei kleine Mäuschen, die immer gemeinsam unterwegs sind. Zwieps erschien erstmals in Pokémon Karmesin und Purpur.

Die Entwicklung Famieps: Zwieps Entwicklung heißt Famieps und besteht aus vier Mäuse-Exemplaren – zwei kleinen und zwei großen. In Pokémon GO wird die Entwicklung 50 Bonbons kosten.

Famieps Besonderheit: Es gibt euch eine Famieps-Entwicklung, die nur aus drei Mäusen besteht. Die war in Karmesin und Purpur aber extrem selten. Es bleibt abzuwarten, wie das in Pokémon GO umgesetzt wird.

Außerdem hatte es in Karmesin und Purpur eine extrem starke Attacke: „Mäusefamilie“ trifft bis zu zehn Mal und konnte richtig viel Schaden anrichten. Wie stark es in Pokémon GO wird, bleibt ebenfalls noch abzuwarten.

Wie fange ich Famieps? In Pokémon GO könnt ihr Famieps ab morgen auf drei Arten begegnen.

Ihr bekommt es mit Glück als Belohnung aus Team-Play-Aufgaben. Dafür müsst ihr also gemeinsam spielen.

Es taucht während des ersten Hyperbonus in Feldforschungen auf

Es erscheint in einer befristeten Forschung des Hyperbonus-Events

Boni im Hyperbonus von Pokémon GO

Was sind die Boni? In diesem ersten Hyperbonus-Teil gibt es drei Boni, die sich lohnen.

Ihr bekommt vierfache EP beim Fangen. Das ist der wohl interessanteste Bonus, wenn ihr noch auf dem Weg Richtung Level 50 seid. Wenn man ein Glücks-Ei dabei verwendet, kriegt man sogar achtfache EP. Das lohnt sich.

Ihr erhaltet die doppelten Bonbons beim Fangen.

Außerdem steigt das Freundschaftslevel schneller beim Tauschen, gemeinsamen Raid- und Arena-Kämpfen, Kämpfen gegeneinander und dem Öffnen von Geschenken. Auch das Freundschaftslevel kann beim hochleveln des eigenen Trainers helfen.

Welche Pokémon bringt der Hyperbonus noch?

Die unterschiedlichen Spawns fassen wir hier für euch zusammen. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Vulpix*

Alola-Vulpix*

Digda*

Alola-Digda*

Mauzi*

Alola-Mauzi*

Galar-Mauzi*

Owei*

Felino*

Paldea-Felino*

Zigzachs*

Galar-Zigzachs*

Wadribie*

Bithora*

Alola-Kokowei* (seltener)

Magneton (seltener)

Klikk* (seltener)

Stufe-1-Raids:

Hisui-Fukano*

Alola-Sleima*

Icognito B*

Icognito T*

Stufe-3-Raids:

Hisui-Tornupto*

Hisui-Admurai*

Hisui-Silvarro*

Feldforschungen:

Flegmon*

Galar-Flegmon*

Voltobal*

Hisui-Voltobal*

Smogon*

Wadribie*

Flampion*

Galar-Flampion*

Gelatini*

Kapuno*

Zwieps

Im Laufe des Monats wird es noch weitere Hyperbonus-Abschnitte geben, die euch unterschiedliche Boni bringen. Die sind aber noch nicht zu hundert Prozent bekannt – angedeutet wurden aber Shiny Togedamaru und ein Raid-Tag mit Mega-Lucario. Das dürfte besonders spannend werden, denn dadurch wird eins der besten Pokémon in Pokémon GO noch besser.