Pokémon GO: Eins der besten Pokémon wird noch besser

In Pokémon GO sieht es ganz danach aus, dass es endlich so weit ist: Lucario bekommt seine Mega-Entwicklung.

Das ist los in Pokémon GO: Hier lief gerade das große globale GO Fest 2024. Da konnte man allerhand Pokémon fangen, Necrozma begegnen, die Fusion ausführen und jede Menge weitere Dinge.

Auch globale Challenges liefen wieder, die dazu dienen, verschiedene Stufen des diesjährigen Hyperbonus freizuschalten. Und ein Teil dieses Hyperbonus ist der Mega-Raid-Tag am 27. Juli 2024.

Bislang war noch unbekannt, welches Monster dort erscheinen wird. Ein Teaser von Pokémon GO zeigt aber nun, dass es das lang erwartete Debüt von Mega-Lucario geben dürfte.

Mega-Lucario kommt endlich zu Pokémon GO

Auf x.com zeigte Pokémon GO ein Bild in einem Post, der sich um den Mega-Raid-Tag dreht. Hier wird sehr deutlich Lucario angedeutet, nachdem zuvor Shiny-Togedamaru und das Debüt von dem Mäuse-Pokémon Famieps für andere Teile des Hyperbonus angeteasert wurden:

Es scheint jetzt also endlich so weit zu sein. Und das wird auch Zeit, denn das erste Mal wurde Mega-Lucario schon im Artwork zum 4. Geburtstag von Pokémon GO gesichtet – das war 2020.

Wie stark ist Mega-Lucario? Sehr stark. Denn man muss bedenken: Das normale Lucario ist ja schon eines der besten und beliebtesten Pokémon im Spiel. Bis heute ist es der beste Kampf-Angreifer der „normalen“ Pokémon, also ohne Mega-, Crypto- und legendäre Pokémon.

Auch im Kampf gegen Team Rocket oder beim Arena-Einnehmen erweist sich Lucario immer als gute Wahl. Die Mega-Entwicklung dürfte es an den ersten Platz der Kampf-Angreifer katapultieren, vorbei an Mega-Skaraborn.

Wie läuft der Raid-Tag? Anzunehmen ist, dass wir über den Tag immer wieder Mega-Raids mit Mega-Lucario sehen werden, die man dann möglichst schnell besiegen muss, um so viel Mega-Energie wie möglich daraus zu verdienen.

Hat man dann die nötige Energie zusammen, kann man die Mega-Entwicklung für Lucario durchführen.

Genaue Details sind bislang nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass diese bald kommen werden. Schließlich startet der erste Teil des Hyperbonus schon diese Woche, der Raid-Tag ist mit dem 27. Juli auch nicht mehr weit entfernt. Und damit ihr stets die Übersicht habt, schaut hier in der Liste aller Juli-Events 2024 bei Pokémon GO vorbei.