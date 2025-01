Pokémon GO: Ein legendäres Monster gab’s 2024 nur für 4 Stunden, kommt jetzt in gut zurück

In Pokémon GO steht ein neues Event an. Das bringt auch einen Raid-Boss mit, der letztes Jahr noch für Ärger sorgte. Diesmal können ihn aber alle fangen.

Was ist das für ein Monster? Das legendäre Pokémon Cupidos gehört zu den sogenannten „Kräften der Natur“, zu denen auch Boreos, Voltolos und Demeteros zählen. Ursprünglich erschien es in „Pokémon Legenden: Arceus“, letztes Jahr erschien dieses „Pokémon der Liebe“ dann auch in Pokémon GO.

Das Problem: Es tauchte nur am 14. Februar, also dem Valentinstag, auf. Dazu kam, dass es nur in Top-Raids verfügbar war. Die sind:

Extrem schwierig und erfordern deshalb viele Trainer.

Nur vor Ort herausforderbar, nicht per Fern-Raid.

Und zeitlich limitiert sind sie auch noch.

Die Raids mit Cupidos liefen damals von 12:00 bis 13:00, 13:00 bis 14:00, 17:00 bis 18:00 und 18:00 bis 19:00 Uhr. Insgesamt war es also für vier Stunden überhaupt verfügbar.

Thematisch passte das Pokémon zwar zum Valentinstag, in die Zeitplanung passte es vielen Trainern aber nicht. Das sorgte für Kritik.

Cupidos in Pokémon GO

Das passiert jetzt: Ein knappes Jahr später steht die Rückkehr von Cupidos an. Es erschient erstmals im Rahmen des Events „Klein, aber oho“, das Pokémon GO gerade angekündigt hat.

Wann erscheint Cupidos? Es taucht ab dem 6. Februar um 10:00 Uhr in Raids auf. Das ist der zweite Event-Tag. Es bleibt dann bis zum 17. Februar als Raid-Boss der Stufe 5 verfügbar.

Es ist also langfristig und in den einfacheren 5er-Raids anzutreffen. Somit kann man den Fang endlich nachholen, wenn es einem bisher noch fehlt.

Aber was bringt das Event noch? Das fassen wir hier für euch zusammen.

Alle Inhalte von „Klein, aber oho“ in Pokémon GO – Cupidos, Micrick und mehr

Wann läuft das Event? „Klein, aber oho“ läuft vom 5. Februar, 10:00 Uhr, bis zum 8. Februar, 20:00 Uhr. Cupidos wird darüber hinaus bis zum 17. Februar verfügbar sein. Alle anderen Boni laufen aber nur im Event-Zeitraum.

Welche Boni gibt es? Ihr erhaltet doppelte EP beim Fangen und ihr bekommt eine höhere Chance auf XXL- und XXS-Pokémon.

Zudem könnt ihr Micrick erstmals offiziell als Shiny in Pokémon GO fangen. Es tauchte schonmal versehentlich im Spiel auf, wurde danach aber wieder deaktiviert. Nun erfolgt das richtige Shiny-Debüt des kleinen Insekts.

Pokémon in der Wildnis: Hier findet ihr die Pokémon, die ihr im Event in der Wildnis antrefft. Mögliche Shinys haben ein Sternchen*.

Paras*

Natu*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Wattzapf*

Zapplardin*

Flabébé (Rotblütler)* – Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé (Blaublütler)* – Region Asien-Pazifik

Flabébé (Gelbblütler)* – Amerikanischer Kontinent

Flabébé (Weißblütler)*

Flabébé (Orangeblütler)*

Micrick*

In Raids: Hier trefft ihr auf Dialga* bis zum 6. Februar, und danach Cupidos in den 5er-Raids. Die Mega-Raids besetzt bis zum 6. Februar Mega-Meditalis*, danach wird es durch Mega-Despotar ersetzt. Die Wechsel sind immer um 10:00 Uhr.

In Eiern:

Togepi*

Azurill*

Knospi*

Klingplim*

Psiau*

Dedenne*

Ansonsten wird das Event verschiedene Feldforschungsaufgaben und auch eine befristete Forschung mitbringen. Eine Sammlerherausforderung könnt ihr ebenfalls abschließen, und auch Showcases zum Event könnt ihr bestreiten. Es ist das erste größere Event im kommenden Monat. Alle Termine und Events im Februar 2025 bei Pokémon GO findet ihr hier.