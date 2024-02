Pokémon GO: Cupidos erscheint morgen in Top-Raids – So stark wird der Angreifer

Cupidos debütiert am 14. Februar in den Top-Raids von Pokémon GO. Lohnt sich der Fang?

Was ist das für ein Pokémon? Cupidos ist ein legendäres Pokémon, das wie Boreos, Voltolos und Demeteros zu den „Kräften der Natur“ zählt. Es verfügt über eine Tiergeistform und eine Inkarnationsform. Diese Inkarnationsform erscheint nun in Pokémon GO.

Wie bekommt man Cupidos? Das Pokémon erscheint im Rahmen des „Karnevals der Liebe“ am Valentinstag, also dem 14. Februar 2024, in Pokémon GO. Aber es wird nicht leicht, es zu bekommen, denn es taucht nur in Top-Raids und nur zu bestimmten Zeiten auf.

Ihr könnt ihm zu folgenden Zeiten begegnen:

Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr

Zwischen 13:00 und 14:00 Uhr

Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr

Zwischen 18:00 und 19:00 Uhr

Beachtet: Ein Top-Raid-Boss kann nur für 30 Minuten herausgefordert werden, sobald er geschlüpft ist. Die Eier erscheinen aber schon 24 Stunden vor dem Start auf den jeweiligen Arenen, ihr könnt also euren Raid planen, sobald ihr ein entsprechendes Top-Raid-Ei gefunden habt.

Warum wird das schwierig? Die Top-Raids gehören zu den schwierigsten Herausforderungen in Pokémon GO. Man kann sie nur vor Ort herausfordern, Fern-Raids sind also keine Option. Dazu kommt, dass sie viele Trainer erfordern, damit der Boss besiegt werden kann.

Lohnt sich der Top-Raid gegen Cupidos?

Wie besiegt man Cupidos? Das Monster gehört zum Typ Fee und Flug, es ist damit anfällig für Attacken vom Typ Gift, Gestein, Elektro, Eis und Stahl. Entsprechende Konter solltet ihr also dabei haben. Außerdem kann es sich lohnen, die Party-Play-Boni zu verwenden, um mächtigere Ladeattacken nutzen zu können.

Plant obendrein nicht mit zu wenig Trainern: Die Erfahrung vergangener Top-Raids zeigt, dass man mindestens mit vier, im Zweifel eher mehr Trainern planen sollte.

Eine Liste der besten Konter gegen Cupidos findet ihr hier in Kürze.

Lohnt sich Cupidos? So schwer der Raid auch wird und so ungünstig das Timing für manche auch ist: Wenn man Zeit und eine potenziell ausreichend große Gruppe für den Raid findet, kann sich der Kampf lohnen.

Denn Cupidos wird nach aktuellem Stand einer der besten Feen-Angreifer in Pokémon GO, was beispielsweise gegen Drachen in Raids nützlich ist. Zudem wird es voraussichtlich auch im PvP eine Lücke finden, um ein effektiver Kämpfer zu sein. Erste Werte und Attacken zu Cupidos wurden bereits von Trainern (via reddit) geteilt.

Abgesehen von der Stärke des Monsters kann sich der Raid auch für Sammler lohnen, da unklar ist, wann Cupidos zurückkehrt. Zu guter Letzt erhaltet ihr nach dem Sieg über Cupidos im Top-Raid auch noch für 30 Minuten zusätzliche Fee- und Flug-Spawns rund um die Arena. Dazu gehören unter anderem:

Piepi

Pummeluff

Snubbull

Schwalbini

Fleknoil

Emolga

Geronimatz

Dartiri

Parfi

Flauschling

Nehmt ihr an den Top-Raids mit Cupidos teil? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst in Pokémon GO läuft: Hier sind alle Events des Februar 2024.