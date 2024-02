Pokémon GO: Cupidos Konter – Die 20 besten Angreifer im Top-Raid-Guide

Die besten Konter gegen Cupidos in Pokémon GO im Guide. Hier findet ihr die besten Angreifer und Movesets, um den Top-Raid zu schaffen.

Was ist Cupidos für ein Pokémon? Das ist ein legendäres Pokémon vom Typ Flug und Fee, das aus dem Spiel Pokémon Legenden: Arceus stammt. Mehr dazu, was das für ein Monster ist und ob sich Cupidos lohnt, lest ihr hier.

Wann kommt Cupidos? Es erscheint am 14. Februar 2024 in den schwierigen Top-Raids, aber nur in vier Zeitfenstern.

Zwischen:

12:00 und 13:00 Uhr

13:00 und 14:00 Uhr

17:00 und 18:00 Uhr

18:00 und 19:00 Uhr

Sobald der Raid-Boss geschlüpft ist, kann Cupidos eine halbe Stunde lang herausgefordert werden. Außerdem könnt ihr nur vor Ort, nicht per Fern-Raid antreten.

Cupidos im Top-Raid besiegen mit diesen Kontern

Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Diancie mit Steinwurf und Steinkante Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Voltriant mit Donnerschock und Ladungsstoß Crypto-Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel Crypto-Magnezone mit Voltwechsel und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Mega-Despotar mit Katapult und Steinkante Voltolos mit Voltwechsel und Donnerorkan Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Anego mit Gifthieb und Matschbombe Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Luxtra mit Funkensprung und Stromstoß Melmetal mit Donnerschock und Panzerfäuste Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel

Schwächen von Cupidos: Cupidos ist besonders anfällig für Attacken der Typen Gift, Gestein, Stahl, Elektro und Eis. Nutzt also vor allem diese Typen, um Cupidos zu schlagen.

Gibt es Shiny Cupidos? Nein, die Shiny-Variante könnt ihr nicht bekommen.

Wie viele Trainer benötigt man? Cupidos als Top-Raid-Gegner wird voraussichtlich sehr schwer zu schlagen sein. Wenn ihr Top-Konter auf hohem Level verwenden könnt (40+), solltet ihr mit mindestens vier Trainern rechnen, eher mit mehr. Stellt euch auf eine wirklich schwierige Herausforderung ein und nutzt auf keinen Fall die falschen Pokémon. Wie ihr übersichtlich Raid-Teams in Pokémon GO erstellt, erfahrt ihr hier.