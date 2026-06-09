Diese Nintendo Direct war absolute S-Tier und das nicht nur wegen Kingdom Hearts 4 und Ocarina of Time

Nintendo hat, zeitlich passend nach dem Summer Game Fest, seine Highlights für dieses und nächstes Jahr für Switch 2 vorgestellt. Doch das große Highlight war für mich nicht die Neufassung von Ocarina of Time, sondern ein anderes Genre.

Tatsächlich bin ich mit gar nicht so großen Erwartungen in die heutige Nintendo Direct am 9. Mai 2026, die unter anderem auf YouTube zu sehen war, eingestiegen. Die Gerüchte um das Remake zu Ocarina of Time haben sich so stark verdichtet, dass ich schon fast damit gerechnet habe, dass es dazu einen Rausschmeißer geben wird.

Eine größere Überraschung war da Kingdom Hearts 4. Grafisch macht es zwar keine ganz großen Sprünge im Vergleich zum Vorgänger, doch als Fan der Reihe freue ich mich hier über jeden kleinen Info-Happen und jedes Lebenszeichen, das es gibt.

Doch umso mehr habe ich mich gefreut, dass ein völlig unterschätztes Genre einen so großen Fokus in den Nintendo Direct bekommen hat. Die für mich wahren Highlights liegen nämlich in den kleineren JRPG-Ankündigungen.

Video starten Das JRPG Xenoblade Genesis markiert den Start einer neuen Reihe Autoplay

Die Nintendo Direct war ein Fest für JRPG-Fans

Überraschenderweise wurden nämlich zahlreiche Spiele enthüllt, die grob aus dem JRPG-Genre stammen. Und damit meine ich nicht nur Kingdom Hearts 4:

Endlich gab es mehr Material zu Fire Emblem: Fortune’s Weave zu sehen. Vielleicht wird das auch das erste Spiel, für das ich mir eine Nintendo Switch 2 zulege, denn es erscheint schon im September 2026.

VanillaWare als Entwickler ist für mich ein Garant für bombastische Grafik und erfreulicherweise kommt ihr Spiel Muramasa: Revenant Blades im nächsten Jahr für Switch 2.

Xenoblade-Fans können sich nicht nur über Teil 1 bis 3 als Remake freuen, sondern auch über erste Bilder zum Xenoblade Genesis, einem Neuanfang der Reihe.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Final Fantasy gibt es ein HD-2D-Remake. Final Fantasy Resonance soll das erste Pixel-Spiel in hübscherer Grafik sein, aber auch Helden aus anderen Teilen der Reihe enthalten.

Grafik sein, aber auch Helden aus anderen Teilen der Reihe enthalten. Als ob das nicht reicht, erscheint auch noch Dragon Quest Monsters: The Wizard World. Das Original ist ein JRPG. Hierbei handelt es sich eher um ein Monster-Sammelgame.

Falls ihr das geniale JRPG Metaphor ReFantazio noch nicht gezockt habt, habt ihr ab sofort keine Ausrede mehr, denn demnächst erscheint das Spiel für Switch 2.

Was viele wohl übersehen haben: Tales of Eternia erscheint ebenfalls für Switch 2. In Europa war das Game bislang nur für PlayStation Portable erhältlich. Umso mehr freut es mich, dass es endlich auch für eine moderne Hardware erscheint.

Wie ihr seht, gibt es also zahlreiche Gründe, warum sich JRPG-Fans über die Direct freuen können. Sie war für mich also, hätte ich ein Ranking vor Augen, in der S-Tier-Kategorie – auch wenn viele Nintendo-Fans wohl mehr hauseigene Titel erwartet hätten.

Worüber habt ihr euch in der Direct besonders gefreut? Schreibt eure Highlights gerne in die Kommentare!

Unser MMORPG-Experte Carsten wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Grund haben, sich doch noch eine Switch 2 zu holen. Denn eigentlich hat ihn die Konsole verloren, obwohl er seit 39 Jahren Nintendo-Fan ist: Die Nintendo Switch 2 hat mich verloren, dabei bin ich seit 39 Jahren Nintendo-Fan