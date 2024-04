Unser MMORPG-Experte kann es kaum erwarten, das neue Rollenspiel der Macher von Persona 5 zu spielen

Die Verantwortlichen von Atlus haben für Metaphor: ReFantazio einen neuen Trailer mit Release-Termin sowie einen 25 Minuten langen Gameplay-Showcase veröffentlicht. Das neue Rollenspiel der Macher von Persona 5 sieht so fantastisch aus, dass unser MMORPG-Experte seinem Lieblingsgenre fremdgeht.

Was muss ich zu Metaphor: ReFantazio wissen? Das neue Rollenspiel von Atlus erscheint am 11. Oktober 2024 für PC, Xbox Series und PlayStation. Zum Entwickler-Team gehören drei Urgesteine der beliebten Persona-Rollenspielreihe: Director Katsura Hashino, Charakter-Designer Shigenori Soejima und Komponist Shoji Meguro.

Spielerisch sowie audiovisuell erinnert Metaphor: ReFantazio stark an den Quasi-Vorgänger Persona 5, der bei uns im April 2017 erschien. Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe sowie ausgefeilte Gruppen- sowie Beziehungssysteme. Statt in die Schule wirft euch das neue RPG jedoch in eine High-Fantasy-Welt.

Einen ersten Eindruck gewährt euch der neue Trailer von Metaphor: ReFantazio:

„Könnte mein Spiel des Jahres werden“

Warum sollte ich das Spiel im Auge behalten? Eigentlich bin ich ja der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Statt in Online-Welten stürze ich mich ab Oktober aber sicherlich um die hundert Stunden auf die neue Singleplayer-Erfahrung aus dem Hause Atlus – so lang brauchte ich für Persona 5. Auch die beiden Vorgänger fand ich großartig.

Entsprechend groß ist meine Vorfreude auf das neue Projekt der Persona-Macher. Eine Vorfreude, die durch jeden Trailer und jedes Entwickler-Update immer weiter genährt wird. Ähnlich wie bei Persona wirken Interface, Menüs und Grafik nämlich auch bei Metaphor wie aus einem Guss.

Der 25 Minuten lange Showcase zeigt viele Bereiche von Metaphor: ReFantazio:

Das Kreaturen-Design ist herrlich abgedreht. Die orchestralen Musikstücke untermalen die gezeigten Kämpfe und Story-Sequenzen ganz wunderbar. Und natürlich spielt das Thema Zeit-Management wieder eine große Rolle. Durch die Reise zu entfernten Orten vergeht Zeit, was ihr einplanen müsst, da einige Ereignisse nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt stattfinden.

Erwartet mich also Persona 5 im Fantasy-Setting? Auf den ersten Blick wirkt das so, doch liefern die Entwickler im Detail viele Gameplay-Neuerungen. Durch die Beziehungen zu euren Begleitern könnt ihr beispielsweise inspiriert werden und so neue Archetypen wie den Ritter freischalten. Im Kampf besitzt ihr die Macht, euch in diese mächtigen Streiter zu verwandeln.

Die Entwickler lagern die Kämpfe zudem nicht mehr nur in recht generisch designte Türme oder Paläste aus. Zwar gibt es auch in der Spielwelt von Metaphor viele Dungeons, doch durchstreift ihr darüber hinaus auch die offen gestalteten Außenregionen, die von Monstern bevölkert sind.

Damit euch die Rundenkämpfe bei leichten Gegnern nicht ständig ausbremsen, könnt ihr optional auf ein flottes Echtzeitsystem wechseln. Alternativ weicht ihr den Kreaturen einfach aus. Die Zufallsgefechte anderer Rollenspiele aus Japan gibt’s hier nicht.

Wie ist euer Ersteindruck von Metaphor: ReFantazio? Habt ihr Bock auf das Rollenspiel? Verratet es mir in den Kommentaren! Bis zum 11. Oktober 2024 können wir uns die Zeit ja noch etwas mit einem anderen Singleplayer-RPG vertreiben:

