Steam: Sie haben tolle MMORPGs geschaffen – Jetzt zeigt ein Trailer zum 1. Mal ihr neues Rollenspiel

Gestern erschien der erste Trailer für das erste eigene Spiel von Loric Games. Das Rollenspiel wird auf Steam erscheinen und euch auf einem Luftschiff durch die Welt von Elysium schicken.

Um welches Spiel geht es hier? Echoes of Elysium ist ein neues Survival-RPG, das auf Steam angekündigt wurde. Wann genau das Spiel veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt. Entwickelt wird das Spiel von dem recht neuen Studio Loric Games.

Ob die Veröffentlichung auf anderen Plattformen und Konsolen geplant ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ein erster Trailer verschafft euch jetzt aber einen Eindruck über das Setting und die Grafik des Spiels:

Wer steckt hinter Loric Games? Loric Games ist ein Entwicklerstudio, das seinen Sitz in Nord-Virginia hat. Es wurde 2022 von Mythic Entertainment-Veteranen Brian Johnson, Ray Soto und dem Mitbegründer von Mythic, Rob Denton, ins Leben gerufen.

Als ehemalige Mitarbeiter bei Mythic und BioWare arbeiteten die drei an Titeln wie Ultima Online, Dark Age of Camelot, Warhammer Online und Star Wars: The Old Republic mit.

Loric Games wuchs bis heute zu einem kleinen Team aus unter 20 Mitarbeitern zusammen.

Was erwartet euch in Echeos of Elysium? Viel zeigt der Trailer zum neuen Rollenspiel des Trios noch nicht. Lediglich einen ersten Eindruck vom Setting und der Grafik könnt ihr euch verschaffen.

Laut eigenen Aussagen (via mmorpg.com) wollen die Entwickler ein Spiel erschaffen, das mehr zu bieten habe als nur Beeren zu essen, Bäume zu schlagen und Steinhütten zu bauen. Stattdessen soll Echoes of Elysium eben die typischen Survival-Aspekte mit einer richtig guten Story vereinen.

Im Spiel erkundet ihr auf euren Luftschiffen eine weite Welt voller fliegender Inseln. In dieser prozeduralen Welt sollen antike Maschinen im Einklang mit den ruhigen Himmeln und den Landschaften existieren. Versprochen werden hier viele verschiedene Geheimnisse, die ihr entdecken könnt.

Dabei sollen sich die einzelnen Gebiete und Kampfszenarien zufällig verändern und somit jede Menge frischer Spielstunden versprechen.

Eure Luftschiffe werden in diesem Spiel zu eurer neuen Heimat und dienen als eure Hauptbasis. So sollt ihr diese selbst gestalten, verbessern und nach euren Bedürfnissen anpassen können, um euer Leben darauf zu sichern. Ihr könnt dies alleine oder im Koop mit anderen Mitspielern tun.

Über die Story ist noch nicht viel bekannt. Bestimmte Survival-Aspekte werden euch in der Beschreibung auf Steam allerdings schon mal versprochen. Ihr sammelt Ressourcen, um euer Überleben zu sichern oder Ausrüstung, Gebäude, Werkzeuge und Luftschiffe zu bauen. Nebenbei müsst ihr gegen gefährliche Monster kämpfen, die von einer mysteriösen Macht gesteuert werden.

Auch feindliche Luftschiffe können euch angreifen, weshalb ihr euer Schiff auch darauf vorbereiten solltet. Bis jetzt wurde kein PvP-Modus angekündigt, der darauf hinweisen könnte, dass man auch gegen andere Mitspieler Luftschlachten austragen muss.

