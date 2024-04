Steam: Ein neues MMORPG, das man alleine spielt, klingt nach einer „fantastischen Idee“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das kann daran liegen, dass die heutige Gesellschaft viel individualistischer ist als früher – Vereine klagen ja auch über Mitglieder-Schwund. Oder auch daran, dass viele ehemalige MMORPG-Spieler 20 Jahre älter sind und mit Job und Familie so viele echte sozialen Verpflichtungen haben, dass sie nicht noch welche in ihrer Freizeit brauchen.

Gleichzeitig sind Spieler viel weniger bereit, Verpflichtungen einzugehen und sich fest zu binden, wie das in MMORPG notwendig ist: Man will sich nicht mehr „zu festen Terminen“ vereinbaren oder solange in einer Gruppe sein, bis der Dungeon zu Ende ist, auch wenn man nach 20 Minuten keine Lust mehr hat.

