In einem neuen MMORPG auf Steam bist du garantiert der beste Spieler: Weil es keine anderen gibt

Das neue Spiel Erenshor will ein Single-Player-Rollenspiel in der Welt eines MMORPGs sein und orientiert sich an Spielen wie Runescape. Der besondere Kniff: Obwohl das Spiel ein MMORPG simuliert, gibt es keine anderen Menschen in der Fantasy-Welt, dafür aber Tausende von Quests, Items, Gegnern und sogar von der KI gesteuerte Mitspieler. Am 8. September soll eine Demo starten.

Das ist die Idee von Erenshor:

Das Spiel basiert auf der Idee: MMORPGs sind toll, wenn nur nicht die anderen, nervigen Spieler wären.

Also ersetzt Erenshor jeden Spieler durch einen Bot, der von der KI gesteuert wird.

Das Spiel wirbt mit der These: „Erlebe MMORPG-Gamplay nach deinen eigenen Regeln, in deiner eigenen Geschwindigkeit“.

Erenshor will mit einem ungewöhnlichen Konzept punkten:

Eine aktive Spieler-Basis, aber du bist der einzige Spieler

Wie soll das funktionieren? Die Entwickler versprechen ein voll funktionierendes MMORPG, nur dass die anderen Spieler keine Menschen sind und das „O“ für Offline steht.

Der Spieler sei der einzige Mensch in einer aktiven Spieler-Basis, die versucht, im MMORPG klarzukommen: Die Bots jagen Monster, schließen Quests ab, suchen mächtige Items und laden den Spieler zum Handeln oder gemeinsamen Spiel ein.

Im Game könne man „lebendige Städte, Dungeons, Wälder und Strände“ entdecken, dabei Loot sammeln und stärker werden, verspricht die Steam-Seite von Erenshor.

„Mitspieler“ merken sich, wie man sie behandelt

Es heißt sogar, die Mitspieler würden sich an den Spieler erinnern und sich merken, wie er sie behandelt hat. Man solle als Server wachsen, um die stärksten Feinde zu besiegen.

Als entscheidendes Element des Spiels stellt man „persistente simulierte Spieler vor“, die aufleveln – ob der Spieler nun im Game ist oder nicht. Auch finden sie bessere Items, ob mit dem Spieler oder ohne ihn.

Und wenn die „Mitspieler“ einen besser kennen, laden sie ihn ein, mitzuspielen. Man kann aber auch auf die Jagd gehen und die „Mitspieler“ umlegen, denn Erenshor verspricht: Alle geben Loot, auch die „guten Jungs.“

Klingt irgendwie nach Tron.

Zudem soll es keine „Mikrotransaktionen“ im Spiel geben („Niemals!“, wie die Entwickler versprechen) und der Spieler erhält den Zugriff auf mehrere Charakter-Slots: alle Helden teilen sich eine gemeinsame Bank. Zweit-Charaktere haben zudem die Option, mit einem XP-Bonus zu starten.

Wie das alles mal werden soll, scheint im Moment noch unklar. Sicher wird der Erfolg des Spiels davon abhängen, wie authentisch sich die „Mitspieler“ verhalten. Es ist auch die Frage offen, ob sie versuchen werden, einen im Raid um die besten Items zu betrügen, einen beim Handeln übers Ohr zu hauen – oder ob sie im PvP die Mutter und/oder Schwester des Spielers beleidigen.

Demo startet am 8. September – Release dann 2024

Eine erste Demo soll am 8. September erscheinen, so richtig starten soll Erenshor im September 2024.

Wer Lust auf ein MMORPG, aber keine auf andere Menschen hat, muss nicht bis 2024 warten, sondern kann sich hier bedienen:

Welche MMORPGs machen auch alleine Spaß? Die 7 besten Solo-MMOs