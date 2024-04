Ihr habt nur noch kurz Zeit, euch ein beliebtes Survival-Spiel auf Steam zu sichern, bevor es fast doppelt so teuer wird

Ein beliebtes Spiel auf Steam kostet nur noch bis morgen knapp 20 Euro. Denn bald verlässt es den Early Access und geht in die Vollversion über. Die Rede ist von V Rising.

Was ist das für ein Spiel? V Rising ist ein Survival-Spiel mit Rollenspielelementen und Vampir-Setting. Entwickelt wird es seit etwa fünf Jahren von Stunlock Studios.

Das Spiel startete am 17. Mai 2022 in seinen Early Access. Seither konnten Spieler für 19,99 Euro losspielen und sich als Vampir ihr Überleben sichern.

Das Spiel vermischt dabei typische Elemente des Genres wie Crafting, Survival und Erkunden mit actionreichen Kämpfen aus der Iso-Perspektive.

Nach knapp zwei Jahren soll aber Schluss mit Early Access sein. V Rising wird am 8. Mai 2024 seinen Release feiern und in die Version 1.0 übergehen.

Wer das Spiel noch nicht in der Steam-Bibliothek hat, gleichzeitig aber auch etwas Geld sparen möchte, sollte jetzt schnell sein. Denn noch bevor die Version 1.0 startet, wird V Rising bereits am 5. April fast doppelt so teuer.

Hier seht ihr den Trailer zur Version 1.0:

Das sagen die Entwickler zur Preiserhöhung

Warum wird V Rising teurer? Dass Spiele bei ihrem regulären Release ihren Preis etwas anheben, ist keine Seltenheit. Anstatt den bisherigen 19,99 Euro wird V Rising ab dem 5. April 34,99 Euro kosten. Also fast doppelt so viel, und das noch vor dem eigentlich Release der Vollversion am 8. Mai.

Die Entwickler von V Rising erklären sich und rechtfertigen den Preisanstieg so:

Nach zwei Jahren im Early Access, fünf Jahren der Entwicklung, und großen Fortschritten im Spiel, wird der Preis jetzt angehoben, um den Wert zu repräsentieren. Stunlock Studios via rockpapershotgun.com

Als das Spiel im Early Access war, konnten Spieler eben nur eine unfertige Version kaufen – für entsprechend weniger Geld.

V Rising zählt zu den besten Survival-Games auf dem PC.

Was bringt die Version 1.0? Die Vollversion von V Rising soll weitere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen des Spiels bringen. Das PVP im Endgame, Rüstungen und Ausrüstung für bessere Klassenspezialisierungen, und nicht zuletzt Performance-Verbesserungen sind wichtige Punkte.

Außerdem werden neue Gegner und Bosse, Waffen und das letzte Kapitel der Story ins Spiel kommen. Stunlock Studio betont aber auch, dass V Rising mit der Version 1.0 nicht komplett sein wird. In Zukunft wird es weitere neue Features geben – solange das Spiel populär genug ist.

Aktuell steht V Rising bei Steam auf „sehr positiv“ bei über 68.800 Rezensionen seit dem Early-Access-Launch.

All jene, die das Spiel noch nicht besitzen, können also noch wenige Stunden lang günstig zuschlagen. Wer sich allerdings zu viel Zeit lässt und bis morgen wartet, muss dann fast doppelt so viel zahlen. Laut den Entwicklern ist V Rising das investierte Geld aber wert.

Habt ihr das Spiel bereits gespielt? Wie findet ihr es? Schreibt es uns doch in die Kommentare. V Rising wurde erst kürzlich auch für die PS5 angekündigt.