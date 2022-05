Steam-Hit V Rising erfüllt einen der größten Wünsche der Community mal eben mit einem Hotfix

MY LITTLE PONY erscheint am 27. Mai für Steam und Konsolen. Seht hier den Trailer, der euch einen Vorgeschmack auf die Welt der bekanntesten Ponys schenkt.

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Im Video erfahrt ihr alles, was ihr zu V Rising wissen müsst in 2 Minuten:

Für Spieler mit unsteter Verbindung oder kurzzeitigem Internetausfall war Spielen also nicht möglich. Das wurde mit einem Hotfix am 25. Mai geändert. Nun lässt sich V Rising auch offline spielen.

Der Wunsch wurde von den Fans schon seit dem Release am 17. Mai immer wieder geäußert. V Rising kommt auf Steam äußerst gut an und hat im Schnitt über 95.000 Spieler und über 150.000 in der Spitze (via steamcharts.com ).

Was ist das für ein Feature? Es geht um das Offline-Spiel. Mit dem neuen Hotfix steht euch nun die Möglichkeit offen, ohne Internetverbindung zu spielen. Unter anderem auf reddit gab es oft die Nachfrage nach einem Offline-Modus, er gehört zu den am meisten geforderten Features.

