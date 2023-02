Steam: Survival-Game mit Vampiren hatte 150.000 Spieler zu Release – Verschenkt 1. Erweiterung

Das Survival-Spiel V Rising ist 2022 auf Steam explodiert. Mit über 100.000 Spielern zu Release war es der absolute Hit im Sommer. Dann war ein Jahr lang Stille, keine größeren Updates und kaum neue Inhalte. Jetzt liefern die Entwickler nach und versprechen Großes.

Was ist das für ein Spiel? In V Rising spielt ihr einen Vampir und baut euer eigenes Schloss. Dazu müsst ihr aber erst einmal Kraft gewinnen, denn ihr erwacht vollkommen ausgetrocknet und müsst versuchen, nicht am ersten Sonnenlicht zu sterben.

Das Besondere an V Rising ist, dass ihr im Prinzip die „Bösen“ aus den Survival-Games spielt. Während Nächte in solchen Spielen oft tödlicher sind, sind sie die Zeit, wo ihr stärker werdet und auf Jagd gehen könnt.

Ihr geht auf die Jagd nach Blut, zapft Menschen mit besonders gutem Blut an oder entführt sie und besiegt Bosse, um neue Fähigkeiten freizuschalten und die Welt zu bereisen.

V Rising besticht vor allem mit seinem Gameplay. Die Macher, Stunlock Studios (Battlerite, Bloodline Champions), sind bekannt für Action-Gameplay. Mit Magie, verschiedenen Waffen und sogar zu Pferde kämpft ihr gegen Monster, Menschen und andere Vampire.

In unserem Video findet ihr alle Infos zu V Rising in 2 Minuten:

1 Jahr im Early Access – 1. Erweiterung kommt kostenlos

So lief es bei V Rising: Das Survival-Game hat Erfolge auf Steam feiern können. Es erschien am 17. Mai 2022 im Early Access und sollte von da an weiterentwickelt werden. Über 150.000 Spieler konnte V Rising damals anlocken (via steamcharts).

Dann erschienen jedoch fast ein Jahr lang keine neuen Inhalte mehr. Das erste, große Update sollte noch 2022 erscheinen, kam aber nicht. Im Dezember kam dann die Nachricht: 2023 kommt das große Content-Update endlich, damals fehlte aber noch ein Datum.

Jetzt teilen Stunlock Studios auf der offiziellen Website mit, dass im Mai endlich neue Inhalte kommen. Das wird aber nicht nur einfach ein Update, sondern eine Erweiterung und das völlig kostenlos.

Was steckt in der Erweiterung? Im Fokus der Erweiterungen steht das Magie-System von V Rising. Das Survival-Game bietet gerade die Möglichkeit, Zauber in den Kampf einzuweben, ihr seid aber weitgehend auf andere Waffen angewiesen.

Mit der neuen Erweiterung sollen sich Zauber mächtiger anfühlen und mehr ihren jeweiligen „Schulen“ zugehörig. Blut-Magie soll sich etwa vampirischer anfühlen, Nekromanten sollen sich mehr mit Untoten beschäftigen können. Über Juwelen, ein neues System, lassen sich die Sprüche dann noch verstärken.

Ob die Änderung reicht, um einen Vollblut-Magier spielen zu können, bleibt abzuwarten. Neben den Zauber-Überarbeitungen bietet das Update:

verbessertes Bau- und Crafting-System – etwa mit mehreren Stockwerken für euer Schloss

legendäre Waffen mit zufälligen Effekten

„Territorien“, ein neues Feature, mit dem ihr Land für euch beanspruchen könnt

V Rising ist immer noch „sehr positiv“ auf Steam (85 %, Stand 9. Februar). Der größte Kritikpunkt von Fans ist, dass frische Inhalte fehlen – die spätestens im Mai kommen sollen. Wenn ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben wollt, findet ihr in unserer Liste die aktuell besten Spiele des Genres:

