V Rising lockt zu Release über 100.000 Spieler auf Steam, bekommt 2023 sein erstes großes Update

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Wer sich das Update ansehen will, wird allerdings neu anfangen müssen. Offizielle Server werden gewiped und neue Inhalte werden mit alten Spielständen nicht zur Verfügung stehen. Der Zeitpunkt wäre also ideal, wenn ihr euch das Spiel 2023 ansehen möchtet, aber ein Einstieg ist auch sonst jederzeit möglich:

Mit einem Teaser-Bild deuten die Entwickler allerdings eine Verbindung zu Dr. Frankensteins berühmten Experimenten an. Was genau hier kommt, wissen wir noch nicht. Dass sie sich mit Folklore und Geschichten beschäftigen, beweisen sie aber schon früher:

Bald kommen außerdem die versprochenen neuen Inhalte. Die Entwickler veröffentlichten am 8. Dezember 2022 ein Dev Update in ihrem Blog und sprachen dort über das erste große Update.

Besonders Fans vom Spiel haben befürchtet, dass V Rising schnell sterben würde . Tatsächlich wurden die Spieler deutlich weniger, aber die Zahl lässt sich immer noch sehen: über 11.300 Spieler zockten in der Spitze noch im November 2022 (via steamcharts ).

So steht es jetzt um das Spiel: V Rising erschien als Early-Access-Spiel und ist seit dem Release noch immer in der Entwicklung. Es gibt zwar für neue Spieler einiges zu tun, der Content ist jedoch nach ein paar dutzend Stunden schlicht ausgereizt.

