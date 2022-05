Erste Fans befürchten, dass der Steam-Hit V Rising sterben wird – Das sagen die Entwickler

Das neue Survival-Game V Rising ist ein riesiger Erfolg für das Indie-Studio Stunlock. Mit über 1,5 Millionen Verkäufen landet das Spiel weit oben auf der Liste der meistgespielten Spiele auf Steam. Nun befürchten einige Spieler aber, dass nur das Spiel alleine nicht reicht. Es braucht Updates.

Das ist los bei V Rising:

Am 17. Mai erschien V Rising im Early Access auf Steam und schlug sofort ein. Die Spielerzahlen wachsen, es spielen im Schnitt über 100.000 Spieler (via steamcharts.com).

Mittlerweile haben die ersten Spieler schon alles erreicht, auch wenn sie dazu seit Release pro Tag 9 Stunden spielen mussten.

Entwickler Stunlock Studios reicht immer wieder Hotfixes mit wichtigen Änderungen nach, aber dennoch befürchten nun einige Spieler, dass das nicht genügt.

Was befürchten Fans? Schaut man ins subreddit von V Rising, so sieht man immer wieder Beiträge auftauchen, die über die Zukunft des Spiels sprechen. Die Fans befürchten, dass das, was V Rising aktuell bietet, nicht ausreicht (via reddit.com).

So hart, wie viele Spieler mittlerweile grinden, sei der Content einfach begrenzt. Die Threads sind meist klein, dafür zahlreich. Andere Spieler prophezeien, dass die offiziellen Server des Spiels sterben werden, wenn sich nichts ändert (via reddit.com).

Vampire, nehmt euch in Acht: Betrüger in V Rising können euren Fortschritt zerstören

Den Ängsten stehen allerdings viele andere Stimmen gegenüber. Das Klima unter den Fans ist eindeutig eines zugunsten von V Rising. Der Nutzer sdeanjr1991 etwa beruhigt die Kritiker: V Rising sei noch im Early Access und biete für das, was es ist, enorm viel.

Es gibt viel Zustimmung. Die Spieler haben Spaß mit den Inhalten, die da sind und genießen das Spiel auch solo. Zudem gibt es bereits eine Nachricht der Entwickler. Die versprechen: es kommt noch mehr und man will so schnell wie möglich neuen Content bringen.

In unserem Video seht ihr alles, was ihr zu V Rising wissen müsst in 2 Minuten:

Mehr große Updates, weniger kleine Patches

Das sagen die Entwickler: In einem offiziellen Blogpost sprechen die Entwickler über die Zukunft von V Rising. Dort heißt es, dass man gerade herausfinden wolle, was genau die Spieler eigentlich verlangen.

Dazu müsse Feedback gesammelt und analysiert werden. Allerdings arbeite man schon daran, das Spiel weiterhin zu unterstützen:

Wir planen aktuell, an umfangreicheren Updates zu arbeiten, statt auf häufige kleine Patches mit minimalen Änderungen zu setzen. Es ist zu früh, um zu sagen, wann der ersten größere Content-Patch für V Rising erscheint, da wir sichergehen wollen, dass er etwas Neues zur Erfahrung beisteuert. Das wird von euch als Fan etwas mehr Geduld erfordern.

Zwischen den Zeilen lässt sich hier lesen, dass Stunlock Sutdios anscheinend recht zufrieden mit dem Zustand des Spiels ist. Tatsächlich gibt es eher selten Beschwerden über technische Probleme und mehr Kritik am Gameplay, wie etwa das zu harte PvP. Selbst hier wurde aber schon nachgebessert.

Wann geht es weiter? Es ist schwer, ein Datum festzumachen. Bei Valheim, mit dem V Rising oft verglichen wird, erschien das erste große Update „Hearth & Home“ erst über ein halbes Jahr nach Release.

Allerdings setzte das Studio hinter Valheim auch darauf, das Spiel erst fehlerfrei zu machen, bevor neue Inhalte erscheinen sollen. Dadurch verlor das Spiel ein paar Monate nach Release einiges an Traktion. V Rising will offenbar einen anderen Weg gehen.

Im Moment setzen viele Spieler auf private Server und Sessions, in denen sie einfach auf ihre Art spielen können. Sie genießen, die Welt in ihrem Tempo zu erkunden oder bauen ihre viktorianischen Schlösser aus.

Wenn ihr noch einsteigen wollt, dann ist das auch jetzt absolut kein Problem. Auch, wenn ihr an einigen Stellen Schwierigkeiten haben könntet, lohnt sich ein Blick. Vor allem nun, da wir wissen, dass noch mehr Content nachgereicht wird:

