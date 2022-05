Vampire, nehmt euch in Acht: Betrüger in V Rising können euren Fortschritt zerstören

Deutscher kostenloser Shooter "The Cycle: Frontier" wird offiziell am 8. Juni für PC bei Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Der Trailer zeigt atemberaubende Grafik.

V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen....

Ihr müsst also selbst entscheiden, was euch lieber ist. Wollt ihr ohnehin nur das Spiel erkunden und nicht mit fremden Vampiren zusammenspielen, könnt ihr auch einfach ein privates Spiel starten. Dort seid ihr alleine oder nur mit Freunden unterwegs.

Dagegen spricht die Erfahrung von Excite_Throwaway : „Ich habe irgendwie 2 Stunden mit einem Freund gespielt, als wir einfach in jemandes Schloss teleportiert wurden für ein Blutbad. Jeder war fassungslos.“ Ein anderes Mal habe der Admin ungefragt bei einem Boss geholfen. „Ich will doch nur normal existieren, Mann.“

In allen anderen Fällen handelt es sich um einen Fan-Server, der sich nur als offiziell bezeichnet. Hier lauft ihr Gefahr, euren Fortschritt zu verlieren, wenn der Admin es so entscheidet.

Wie kann ich mich schützen? Der reddit-Nutzer ImSavageAF klärt auf, dass sich an einem kleinen Symbol erkennen lässt, ob ein Server tatsächlich offiziell ist, oder sich nur so nennt. Seht ihr eine kleine, kantige Spirale vor dem Namen (das Symbol der Stunlock Studios), dann ist der Server direkt von den Entwicklern.

Das bedeutet: Auf dem privaten Server hat ein Admin die Macht, mehr oder weniger zu tun, was er will. Er kann den Server zurücksetzen, offline nehmen oder die Regeln ändern. Davon sind dann alle Spieler betroffen, die darauf spielen.

Sie beschreiben ihren Server als „offiziell“, sodass es so aussieht, als wäre die Spielwelt direkt von den Entwicklern bereitgestellt worden. Das ist sie allerdings nicht, sondern sie ist in privater Hand.

Was ist das Problem? Viele Spieler setzen ihre eigenen Server in V Rising auf, etwa um Probleme mit dem Zerfall der Schlösser zu umgehen . Die Server lassen sich frei benennen und einige Betreiber nutzen das aus.

