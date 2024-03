Die Community liebt stark kritisiertes Rollenspiel, dank Skyrim-Vibes und menschelnden Vasallen

Man kann in Dragon’s Dogma 2 einiges finden, das sich ganz wunderbar kritisieren lässt. Gleichzeitig feiern Teile der Community das Rollenspiel von Capcom aktuell in zahllosen Posts auf Reddit und Twitter. Wir verraten euch, warum viele Spieler so begeistert sind.

Was sagen die nackten Zahlen zur Qualität von Dragon’s Dogma 2? Das aktuelle Rollenspiel von Capcom bekommt von den Spielern auf allen Plattformen durchwachsene Bewertungen. Auf Steam finden sich mittlerweile immerhin 53 Prozent positive Rezensionen, doch reicht das weiterhin nur für ein „Ausgeglichen“.

Auf Metacritic pendelt der User-Score zwischen desaströsen 3,2 (PC) und mittelprächtigen 6,1 (Xbox). Die aktuell größten Kritikpunkte drehen sich um die Performance des Spiels, die Limitierung von Speicherständen, die Kopierschutz-Software Denuvo sowie die späte Ankündigung der kostenpflichtigen DLCs.

Die gute Nachricht: Die ersten Verbesserungen sollen zeitnah kommen.

Viel Liebe trotz der Kritik

Bemerkenswert finden wir auf MeinMMO, dass Dragon’s Dogma 2 trotz der Kritik und durchwachsener User-Rezensionen auf Community-Plattformen wie Reddit oder Twitter viel Liebe erfährt.

Es häufen sich Posts mit „I love this game“ in der Headline, in denen Spieler besondere Momente teilen.

Auf reddit und Twitter schwärmen die Spieler

Was begeistert die Community? Viele der erinnerungswürdigen Situationen drehen sich um die Vasallen, die auch wir bei MeinMMO schon als größtes Highlight von Dragon’s Dogma 2 ausgemacht hatten:

Gefeiert werden aber auch schöne Panoramen oder die beeindruckenden Begegnungen mit den mächtigen Monstern des Spiels. Hier nur einige Beispiele aus der Community:

oo-Latia-oo feiert den Umstand, dass es endlich einen Nachfolger von Dragon’s Dogma gibt, der sich super-nostalgisch anfühlt und trotz aller Schwächen einfach nur Spaß macht. Plus: Man kann sich mit den Vasallen High-Fives geben (via Reddit).

bluntasthicc freut sich in Dragon’s Dogma 2 über die Skyrim-Vibes, fühlt sich aber auch an Souls-Spiele erinnert. Für ihn ist Dragon’s Dogma 2 das beste Rollenspiel seit Elden Ring (via Reddit).

symoiti zelebriert es gerade zu, Gegner mit seiner Mystischen Klinge als Golfball zu benutzen (via Reddit).

Forsaken_pin_4933 hat sich in einen Vasallen verliebt, der seinen Helden nach einem Sturz aufgefangen und damit gerettet hat (via Reddit).

MalphieR empfindet es als großartig, dass er an der Seite eines großen Zyklopen einen noch größeren Drachen bekämpfen konnte. „Wie gut ist Dragon’s Dogma 2? Ja!“ – via X.

„So etwas kannst du dir nicht ausdenken“, kommentiert zMilad eine lustige Situation, in der Vasallen vom Himmel regnen (via Reddit).

PennyMeowy zeigt auf X einen der lustigsten Momente ihrer Gaming-Zeit. Zurücklehnen und genießen:

Und Mitch Dyer hat sich selbst (und sein gesamtes Team) das Klo heruntergespült:

Solche unterhaltsamen Posts, die den Sandbox-Charakter sowie die Besonderheiten von Dragon’s Dogma 2 abfeiern, lassen sich im Netz derzeit ohne Ende finden. Viele Spieler scheinen also trotz der durchwachsenen Kritiken eine tolle Zeit mit dem Rollenspiel zu haben.

Wie geht’s euch: Hattet ihr auch schon erinnerungswürdige Momente in Dragon’s Dogma 2 oder stören euch die Schwächen zu sehr, um Spaß haben zu können? Verratet es uns in den Kommentaren!

