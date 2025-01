Einer der stärksten Angreifer in Pokémon GO war seit 2 Jahren nicht mehr im Spiel – Kehrt jetzt für 3 Stunden zurück

In Pokémon GO kehrt nach langer Abstinenz ein sehr variables sowie starkes Pokémon zurück. Und das solltet ihr nicht verpassen.

Während es einige Monster gibt, die ihr in Pokémon GO fast durchgehend und in jedem Event fangen könnt (Menki, hust hust) gibt es andere, die sich im Spiel seit Jahren nicht blicken lassen.

Dazu gehört auch ein mysteriöses Pokémon, welches gleichzeitig zu den stärksten Angreifern im Spiel zählt. Nach mehr als 2-jähriger Abstinenz habt ihr nun für einen kurzen Zeitraum die Chance, das Pokémon zu ergattern.

Packt eure Käfer ein – Raid-Tag mit Hoopa

Was ist das für ein Pokémon? Bei dem Pokémon handelt es sich um das mysteriöse Monster Hoopa. Es stammt aus der 6. Generation und hat gleich 2 Formen: Die gebannte und die entfesselte.

Während die gebannte Form die Typen Psycho und Geist besitzt, hat es in der entfesselten Form die Typen Psycho und Unlicht. Unter dem Einsatz von Hoopa-Bonbons und Sternenstaub könnt ihr zwischen den beiden Formen wechseln.

Wann erscheint das Pokémon? Am Samstag, dem 15. Februar 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr findet im Spiel ein Raid-Tag mit Hoopa statt. Dabei trefft ihr auf die entfesselte Form des Pokémon und könnt es in einer großen Anzahl in 5-Sterne-Raids finden und herausfordern.

Ihr könnt in dem kurzen Event 5 zusätzliche, kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen der Fotoscheiben von Arenen erhalten. Zusätzlich ist das Fern-Raid-Limit in der Zeit von Samstag, dem 15. Februar 2025 um 02:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 16. Februar 2025 um 05:00 Uhr auf 20 Raids erhöht.

Wie stark ist das Pokémon? Hoopa gehört in beiden Formen zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO. Während es in seiner gebannten Form als Psycho- und Geist-Angreifer einsetzbar ist, erhaltet ihr mit der entfesselten Form einen guten Unlicht- und Psycho-Angreifer.

Welche Schwäche hat das Monster? Das entfesselte Hoopa besitzt eine doppelte Schwäche gegenüber Angriffen vom Typ Käfer sowie eine einfache Schwäche gegen Feen-Angriffe. Ihr solltet also vor allem auf solche Angreifer setzen, wenn ihr Hoopa herausfordert. Einige Empfehlungen für den Kampf findet ihr in unserem Hoopa Konter-Guide.

Der Januar endet und der Februar steht vor der Tür. Auch in diesem Monat werden in Pokémon GO natürlich wieder einige Events stattfinden, die euch allerhand Inhalte mitbringen. Eine Übersicht darüber findet ihr in unserer Auflistung mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.