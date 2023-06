Pokémon GO: 5 extrem seltene Pokémon, die wir seit Jahren nicht gesehen haben

In Pokémon GO wollen Trainer coole Pokémon fangen. Doch manche spezielle und seltene Monster sind nun schon ziemlich lange verschwunden.

Was ist das für eine Liste? In Pokémon GO hat man die Gelegenheit, jede Menge verschiedene Monster zu fangen. Die neue Season “Verborgene Edelsteine” bringt schließlich eine Vielzahl an Pokémon mit, Raid-Bosse können bekämpft, Forschungen gelöst werden.

Allerdings ist in Pokémon GO nie das komplette Feld an Pokémon verfügbar, so manches Monster hat man möglicherweise verpasst. Doch keine Sorge: In der Regel kommen die meisten coolen Monster irgendwann wieder.

Allerdings gibt es auch manche spezielle Pokémon, die man seit ihrem letzten Auftreten schon sehr lang nicht mehr gesehen hat – und bei manchen ist unsicher, ob sie überhaupt nochmal zurückkehren.

Einige von ihnen schauen wir uns hier genauer an.

Mewtu mit Rüstung

Das Mewtu mit Rüstung gab es nur anlässlich des Pokémon-Films 2019 sowie zum Pokémon Day in Pokémon GO zu bekommen, doch das ist schon lange her. Das letzte Mal tauchte es im Februar 2020 auf, seitdem ist die gepanzerte Mewtu-Variante verschwunden.

Und das ist schade, denn das Monster hat nicht nur ein ikonisches Design, sondern ist auch ein guter Kandidat für die PvP-Kampfliga. In Raids ist allerdings seine reguläre Version nützlicher – und die taucht immerhin ab und zu mal auf.

Die Klon-Pokémon

Die Klon-Varianten von Turtok, Glurak und Bisaflor

Wer den ursprünglichen Pokémon-Film oder die neue Version aus 2019 gesehen hat, wird die Klon-Pokémon noch kennen, die sehr gut zum Rüstungs-Mewtu passen. Die Klon-Varianten von Glurak, Turtok und Bisaflor fallen durch besondere Muster auf und sind echte Sammler-Favoriten in Pokémon GO.

Denn: Auch diese Monster waren das letzte Mal 2020 in Pokémon GO verfügbar, als sie in einem Event voller Nostalgie auftauchten. Doch seitdem sind die seltenen Varianten nicht mehr zu bekommen.

Zarude

Zarude

Bleiben wir bei Pokémon, die anlässlich von Filmen im Spiel landeten: Das mysteriöse Finsteraffen-Pokémon Zarude gab es in einer Spezialforschung im Herbst 2021. Wer also erst innerhalb der letzten gut anderthalb Jahre angefangen hat, hatte noch keine Gelegenheit darauf, Zarude zu fangen.

Zarude ist dabei einer der besten Pflanzen-Angreifer in Pokémon GO. Dementsprechend bleibt nur zu hoffen, dass das Dschungel-Monster möglicherweise mal wiederkehrt.

Pikachu mit Surfer

Es gibt jede Menge spezielle Event-Varianten von Pikachu in Pokémon GO. Manche waren öfter anzutreffen, andere weniger. Ein besonders beliebtes Sammler-Stück war aber das Pikachu mit Surfer, das an die gelbe Edition erinnert. Diese spezielle Variante tauchte ursprünglich zu seinem Community Day 2018 auf. Dann war es 2019 nochmal beim großen Dezember-Community-Day verfügbar und rund um die Kanto-Tour 2021, ist seitdem aber verschwunden.

Natürlich ist Pikachu mit Surfer kein extrem starkes Pokémon, aber doch bei Sammlern sehr beliebt. Ob es nochmal zurückkehrt ist offen – denkbar wäre aber beispielsweise ein Community Day Classic oder Ähnliches, wie bei unserem nächsten Kandidaten.

Schiggy mit der Sonnenbrille

Die Schiggy-Meute oder auch “Squirtle Squad” hat bis heute einen Platz im Herzen langjähriger Pokémon-Fans. Die Sonnenbrillen-Schiggy gab es auch in Pokémon GO zu fangen, ursprünglich zum eigenen Community Day 2018.

Dann tauchte es 2021 nochmal auf, als Event-Pokémon im Rahmen eines Ed-Sheeran-Konzerts in Pokémon GO. Wer es damals verpasste oder noch nicht gespielt hat, hat es bisher allerdings noch nicht wieder fangen können.

Das Besondere: Hier ist schon klar, wann es wiederkommt. Nämlich zum eigenen Community Day Classic im Juli 2023. Und das macht doch Hoffnung, dass vielleicht auch die anderen Monster nochmal auftauchen.

Neben den hier genannten Monstern gibt es noch weitere, die man nur selten gesehen hat. Die Apex-Version von Lugia und Ho-Oh zum Beispiel, oder natürlich seltene Monster wie Mew. Welche Pokémon vermisst ihr besonders? Habt ihr welche verpasst? Erzählt es uns in den Kommentaren!