Pokémon GO bringt Zarude – So stark ist das neue Monster zum Netflix-Film

Ab jetzt könnt ihr in Pokémon GO ein neues Monster bekommen: Zarude. Wir von MeinMMO haben uns für euch angesehen, was das für ein Pokémon ist. Außerdem verraten wir euch, wie stark es wird und wie ihr es bekommen könnt.

Um welches Pokémon geht es? Anlässlich des neuen Pokémon-Films “Geheimnisse des Dschungels”, der am 8. Oktober 2021 auf Netflix veröffentlicht wird, findet in Pokémon GO im Moment ein Dschungel-Event statt. Da sich der Film um das Finsteraffen-Pokémon Zarude dreht, könnt ihr dieses nun auch im Spiel bekommen.

Zarude – Alle Infos zum Pokémon

Was ist Zarude für ein Pokémon? Bei Zarude handelt es sich um ein mysteriöses Finteraffen-Pokémon der Typen Unlicht und Pflanze. Es stammt aus der 8. Generation und hat keine Vor- und Weiterentwicklungen. Erkennen könnt ihr es an seinem affenähnlichen, grau-schwarzen Körper, den roten Augen und an den grünen Ringe an beiden Armen.

Gibt es Zarude als Shiny? Nein, im Moment ist Zarude nicht in seiner schillernden Variante in Pokémon GO zu bekommen.

So stark ist Zarude

Zarude hat die Möglichkeit verschiedene Sofort- und Lade-Attacken zu erlernen. So kann es im Sofort-Angriff auf Rankenhieb (Pflanze) oder Biss (Unlicht) zurückgreifen. Bei den Lade-Attacken stehen ihm neben Finsteraura (Unlicht) auch die beiden Pflanzen-Attacken Blattgeißel und Energieball zur Verfügung.

Es hat somit ein Moveset, bei dem die Attacken voll auf seinen Typen abgestimmt sind. Darüber hinaus kann das Finsteraffen-Pokémon mit hohen Angriffs- und Ausdauer-Werten punkten (via gamepress.gg). Seine Verteidigung kann sich ebenfalls sehen lassen.

Diese Kombination aus Angriffswerten und Attacken macht Zarude zu einem der besten Pflanzen-Angreifer in Pokémon GO. Für den Einsatz in Raids ist es somit auf jeden Fall geeignet.

Doch auch in der PvP-Liga kann sich das mysteriöse Pokémon sehen lassen. Laut PvPoke spielt es dort vor allem in der Meister-Liga Classic ganz vorne mit und kann dort mit einem Moveset aus Rankenhieb, Finsteraura und Blattgeißel überzeugen (via pvpoke.com).

So bekommt ihr Zarude

Das mysteriöse Pokémon lässt sich im Moment nur auf einen Weg in Pokémon GO fangen: durch eine Spezialforschung. Diese spezielle Forschung nennt sich “Suche nach Zarude” und ist nur im Zeitraum des Dschungel-Events zu bekommen.

Damit ihr am Ende eine Chance auf eine Begegnung mit dem Finsteraffen-Pokémon habt, müsst ihr die Spezialforschung zumindest in dieser Zeit beginnen. Danach kann sie jederzeit beendet werden. Die Möglichkeit auf diese Forschung habt ihr noch bis zum 10. Oktober 2021 um 20:00 Uhr.

Welche Aufgaben und Belohnungen sich hinter der Spezialforschung “Suche nach Zarude” verbergen, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Lohnt es sich Zarude zu fangen?

Auch wenn ihr durch das Lösen der Spezialforschung ein bisschen Zeitaufwand habt, bis ihr endlich dem mysteriösen Pokémon gegenüber steht, solltet ihr diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Bei Zarude handelt es sich um ein starkes Pokémon mit einer guten Attacken-Kombination.

Ihr solltet also versuchen, ein starkes Exemplar zu ergattern. Darüber hinaus generiert euch dieser Fang auch einen neuen Eintrag im Pokédex. Shiny-Jäger kommen dabei allerdings nicht auf ihre Kosten. Ob und wann Zarude erneut im Spiel zu fangen sein wird, ist bislang nicht bekannt. Es ist somit derzeit eure einzige Chance es zu bekommen.

Wie findet ihr das neue Pokémon? Habt ihr mit der Spezialforschung zu Zarude bereits begonnen? Und welches mysteriöse Monster wünscht ihr euch als nächstes im Spiel? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Doch zum aktuellen Event gibt es noch mehr zu entdecken, als nur Zarude. Wir haben für euch 6 hilfreiche Tipps zum Dschungel-Event zusammengestellt, wie ihr es am besten nutzen könnt.