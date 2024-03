Pokémon GO: „Mich laust der Finsteraffe“ – Alle Aufgaben und Belohnungen zur Spezialforschung mit Zarude

In der Spezialforschung Mich laust der Finsteraffe könnt ihr in Pokémon GO seit langem wieder auf Zarude treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung und wie ihr diese bekommt.

Um welche Forschung geht es? In Pokémon GO läuft vom 21. März 2025 bis 25. März 2024 das Event Blühendes Wunder . Bei diesem kehrt das mysteriöse Unlicht- und Pflanzen-Pokémon ins Spiel zurück, jedoch nur über eine kostenpflichtige Spezialforschung. Diese könnt ihr für knapp 10 Euro unter dem Namen Mich laust der Finsteraffe im Ingame-Shop oder Webshop von Pokémon GO erwerben.

Welche Aufgaben und Belohnungen sich hinter der Forschung verbergen, haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von Leekduck zusammengefasst.

Zarude-Forschung Mich laust der Finsteraffe 1/5

Aufgabe Belohnung Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab 2 silberne Sananabeeren Fange 25 Pokémon vom Typ Pflanze Begegnung mit Samurzel Entwickle 3 Pflanzen-Pokémon 20 Pokébälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem:

1.000 Sternenstaub

10 Himmihbeeren

2 Sofort-TM

Zarude-Forschung Mich laust der Finsteraffe 2/5

Aufgabe Belohnung Laufe 5 km 2 goldene Himmihbeeren Fange 20 Pokémon vom Typ Unlicht Begegnung mit Galar-Zigzachs Entwickle 3 Unlicht-Pokémon 10 Superbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem:

1.000 EP

5 Hypertränke

2 Lade-TM

Zarude-Forschung Mich laust der Finsteraffe 3/5

Aufgabe Belohnung Drehe 25 PokéStops oder Arenen 2 silberne Sananabeeren Mache 5 Power-Ups bei Pflanzen-Pokémon Begegnung mit Tuska Lande einen fabelhaften Wurf 10 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem:

1.000 Sternenstaub

5 Beleber

1 Rauch

Zarude-Forschung Mich laust der Finsteraffe 4/5

Aufgabe Belohnung Nutze 5 sehr effektive Lade-Attacken 2 goldene Himmihbeeren Mache 5 Power-Ups bei Unlicht-Pokémon Begegnung mit Zurrokex Nutze 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 5 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem:

1.000 EP

2 Premium-Kampf-Pässe

1.000 Sternenstaub

Zarude-Forschung Mich laust der Finsteraffe 5/5

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids 2 silberne Sananabeeren Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Absol Besiege 5 Rüpel von Team GO Rocket 10 Zarude-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben abgeschlossen und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, dann erhaltet ihr außerdem:

1.000 Sternenstaub

Begegnung mit Zarude

3 XL-Bonbons für Zarude

Wie gefallen euch die Inhalte der Spezialforschung zu Zarude? Werdet ihr euch das Ticket besorgen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

