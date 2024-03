Pokémon GO: Morgen startet Event „Blühende Wunder“ mit Zarude – Alle Spawns und Boni

Das Blühende Wunder -Event startet morgen in Pokémon GO. Alle Infos, Spawns und Boni haben wir euch zusammengetragen.

Was ist das für ein Event? Das neue Event mit dem Namen Blühende Wunder startet am Donnerstag, dem 21. März 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Montag, dem 25. März 2024 um 20:00 Uhr. Hierbei gibt es wieder einige Spawns und Boni für euch.

Außerdem wird es in diesem Event ein Ticket geben, welches ihr erwerben könnt. Tut ihr das, habt ihr die Möglichkeit ein Pokémon zu ergattern, welches seit Jahren in Pokémon GO nicht zu finden war.

Blühende Wunder Inhalte, die kostenfrei verfügbar sind

Welche Pokémon gibt es in dem Event? Die folgenden Pokémon könnt ihr während des Events in der Wildnis antreffen:

Bisasam*

Myrapla*

Tangela*

Hoppspross*

Fiffyen*

Blanas

Knilz*

Waumboll mit Blumenkranz* (erstmalig in dieser Variante im Spiel verfügbar)

Flabébé* (je nach Region unterschiedlich, Rotblütler-Variante in Europa)*

Wommel*

Außerdem könnt ihr auf die folgenden Pokémon treffen, welche jedoch seltener zu finden sind:

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Zorua*

Flabébé (Weißblütler)*, seltener

Flabébé (Orangeblütler)*, seltener

Die Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen. Flabébé wird in diesem Event erstmals als Shiny anzutreffen sein.

Welche Pokémon können in Feldforschungen erscheinen? Diese Pokémon könnt ihr als Belohnungen für das Absolvieren von Feldforschungen antreffen:

Vulpix*

Quapsel*

Marill*

Schneckmag*

Waumboll mit Blumenkranz*

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Alle mit einem * markierten Pokémon, können auch in ihrer Shiny-Variante auftauchen.

Welche Inhalte gibt es im Event noch kostenfrei? Passend zu dem Event wird es auch Showcases geben, bei denen ihr eure Flabébé mit denen von anderen Trainern vergleichen könnt. Außerdem wird es auch Sammler-Herausforderungen geben, zu denen bisher jedoch noch nichts weiter bekannt ist.

Blühende Wunder Ticket Inhalte

Was kostet das Ticket? Das Ticket ist laut der offiziellen Ankündigung für den Preis von 7,99 US-Dollar erhältlich. In Deutschland wird das Ticket in einem ähnlichen Preis-Segment liegen. Ihr könnt das Ticket nur während des Events erwerben. Die Spezialforschung, die ihr hierdurch erhaltet, könnt ihr jedoch auch nach dem Event noch beenden.

Was steckt im Ticket drin? Mit dem Kauf des Tickets erhaltet ihr die Spezialforschung Mich laust der Finsteraffe . In dieser Spezialforschung habt ihr eine garantierte Begegnung mit dem Pokémon Zarude. Zusätzlich erhaltet ihr die folgenden Belohnungen in der Spezialforschung:

2 Premium-Kampf-Pässe

6 silberne Sananabeeren

5 Sonderbonbons

1 Rauch

Begegnungen mit verschiedenen Pokémon der Typen Unlicht und Pflanze

Weitere, bisher nicht bekannte Belohnungen

Außerdem können die folgenden Pokémon im Event öfter erscheinen, wenn ihr Rauch benutzt und das Ticket gekauft habt:

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Zorua*

Flabébé (Rotblütler)* (in Europa, dem Nahen Osten und Afrika)

Flabébé (Blaublütler)* (in der Region Asien-Pazifik)

Flabébé (Gelbblütler)* (auf dem amerikanischen Kontinent)

Flabébé (Weißblütler)*, seltener

Flabébé (Orangeblütler)*, seltener

Wommel*

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch darauf? Und wenn ja, werdet ihr das Event mit oder ohne das kostenpflichtige Ticket spielen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns ebenfalls fündig.