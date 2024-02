Pokémon GO: Starker Angreifer kehrt nach Jahren endlich zurück – Doch dafür müsst ihr zahlen

In Pokémon GO wird im März endlich ein lang erwartetes Pokémon zurückkehren. Jedoch nur, wenn ihr dafür bezahlt.

Was ist das für ein Pokémon? Bei dem Pokémon handelt es sich um Zarude, dem affenartigen Pokémon aus der 8. Spielegeneration. Dieses Pokémon ist einer der Top-Angreifer in Pokémon GO des Typs Pflanze und ist auch als Unlicht-Angreifer sehr stark.

Zarude ist ein sogenanntes mysteriöses Pokémon, ebenso wie beispielsweise Mew oder Celebi. Viele Trainer dürften bereits lange darauf warten, dieses Pokémon in ihrer Sammlung aufzunehmen. Es war für viele Jahre nicht mehr im Spiel anzutreffen. Genauer gesagt, war es zuletzt im Oktober 2021 in Pokémon GO verfügbar.

Im Zuge der ersten Informationen zur neuen Season „Welt voller Wunder“ sind nun auch Informationen aufgetaucht über ein Event, bei dem Zarude erneut im Spiel auftauchen wird.

Den Trailer zur neue Season „Welt voller Wunder“ seht ihr hier:

Zarude kehrt mit Event zurück – Leider nur gegen Bezahlung

Was ist das für ein Event? Das Event, in dem Zarude wieder auftauchen wird, trägt den Namen Blühendes Wunder und Zarude . Es wird vom 21. März 2024 um 10:00 Uhr bis zum 25. März 2024 um 20:00 Uhr in Pokémon GO aktiv sein.

Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Ticketed Event . Es wird also kein kostenloses Event sein, sondern ihr werdet für dieses Event gesondert ein Ticket kaufen müssen. Diese Tickets sind erfahrungsgemäß nicht für PokéCoins, sondern ausschließlich für Geld erhältlich.

Wie teuer das Ticket sein wird und welche Boni und Vorteile das Ticket außerdem bringen wird, ist noch nicht bekannt. Hier findet ihr weitere Informationen zur neuen Season „Welt voller Wunder“.

Was sagt ihr zu dem Event und Zarude? Werdet ihr daran teilnehmen, weil ihr das Pokémon unbedingt haben wollt? Oder schreckt euch die Tatsache ab, dass ihr hierfür Geld in die Hand nehmen müsst und ihr werdet darauf verzichten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über alle Events, die im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.