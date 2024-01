Pokémon GO: Zarude ist seit über 2 Jahren verschollen – Kommt der mächtige Angreifer je wieder?

Ein starker Angreifer wird in Pokémon GO seit langer Zeit vermisst. Wer Zarude damals verpasste, hatte bis heute keine neue Chance auf das seltene Pokémon.

Was ist Zarude für ein Pokémon? Zarude zählt wie Mew oder Celebi zu den mysteriösen Pokémon und hat die Typen Pflanze und Unlicht inne.

Das affenartige Pokémon stammt aus der 8. Spielgeneration und damit der Galar-Region. In Pokémon GO gilt es als einer der besten Pflanzen-Angreifer überhaupt.

Das Problem: So mancher Trainer wird Zarude verpasst haben. Denn sein Debüt ist schon lange her – und seitdem kreuzte es auch nicht mehr im Spiel auf.

Wann erschien Zarude in Pokémon GO?

So bekam man Zarude: Das Zarude-Debüt war Teil des Events „Geheimnisse des Dschungels“, das anlässlich des gleichnamigen Films in Pokémon GO lief. Es startete am 01. Oktober 2021 und endete am 10. Oktober 2021 – also vor zwei Jahren und drei Monaten.

Das Event drehte sich um das Dschungel-Thema, brachte aber auch die Rocket-Schurken Jessie und James mit, die man im Ballon antreffen konnte. Das Wichtigste in dem Event war aber die Spezialforschung „Suche nach Zarude“.

Schloss man die ab, sicherte man sich die bis heute einzige Begegnung mit Zarude. Das Problem: Es war zwingend nötig, sich die Forschung im Zeitraum vom 01. bis 10. Oktober 2021 zumindest abzuholen.

Wer damals spielte, bekam sie automatisch. Und hatte man die Spezialforschung erstmal, hatte man unbegrenzt Zeit, um sie zu lösen. Doch wer das Event nicht mitgenommen hat oder auch erst danach überhaupt mit Pokémon GO anfing, dürfte bis heute kein Zarude in Pokémon GO getroffen haben.

Besteht die Chance auf eine Rückkehr?

Immer mal wieder melden sich Trainer in der Online-Community zu Pokémon GO, ob Zarude wohl nochmal auftauchen wird. Offizielle Infos gibt es dazu derzeit nicht – nur Hinweise.

Der deutlichste spricht leider gegen eine Rückkehr: Versucht man, Zarude aus Pokémon GO an „Pokémon HOME“ zu senden, erhält man die Warnung, dass man kein weiteres Zarude in Pokémon GO erhalten kann. Das sieht nach aktuellem Stand also schwierig aus.

Auf der anderen Seite gibt es aber noch Hoffnung, da man auch „Einmal-Pokémon“ wie Mew oder Celebi irgendwann nochmal bekommen konnte – etwa über eine Meisterwerkforschung, die dann die Shiny-Version brachte. Zur Johto-Tour 2022 bekam man auch noch ein Celebi, Jahre nach dessen ursprünglichem Release 2018.

Denkbar wäre also, dass Zarude vielleicht im Rahmen einer zukünftigen Galar-Tour zurückkehren könnte. Außerdem gibt es noch eine Zarude-Form, die als „Dada-Form“ bekannt ist. Auch die, oder eben ein möglicher Shiny-Release, könnten Zarude irgendwann nochmal zurückbringen. Dabei handelt es sich aber nur um Spekulation.

Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Zarude freuen? Habt ihr das Monster bereits oder braucht ihr es noch in eurer Sammlung? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was sonst im Spiel los ist, erfahrt ihr in der Übersicht der Pokémon-GO-Events im Januar 2024.