Pokémon GO startet morgen Dschungel-Event mit Genesect – Alle Monster & Boni

Morgen, am 01. Oktober 2021, startet in Pokémon GO ein neues Event namens “Die Geheimnisse des Dschungels”. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Pokémon und Boni euch dabei erwarten.

Was ist das für ein Event? Anlässlich des neuen Pokémon-Films “Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels”, der am 08. Oktober 2021 auf Netflix sein Debüt feiert, wird es auch in Pokémon GO ein thematisch passendes Event geben. Dabei erwarten euch wieder eine Menge Monster und Boni.

Wann startet das Dschungel-Event? Das Dschungel-Event startet morgen, am 01. Oktober 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit und geht bis zum 10. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also ein paar Tage, um alle Boni zu nutzen.

Alle Pokémon zum Dschungel-Event

Anlässlich des Dschungel-Events wird es wieder eine Vielzahl von Pokémon zu fangen geben. Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir nachfolgend zusammengefasst, welche Monster es während des Events geben wird (via leekduck.com). Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Die neuen Raid-Bosse

Pünktlich zum Dschungel-Event verändern sich auch die Raid-Bosse in Pokémon GO. So könnt ihr im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis zum 12. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit auf folgende Monster treffen:

Raid Pokémon Level-1-Raid – Forscher-Pikachu*

– Larvitar*

– Kiesling*

– Tarnpignon

– Geronimatz* Level-3-Raid – Schlurp*

– Chaneira*

– Pinsir*

– Kappalores

– Libelldra Level-5-Raid – Genesect (Aquamodul) Mega-Raid – Mega-Gengar*

Besonders interessant ist hierbei das mysteriöse Pokémon Genesect, was primär durch seinen hohen Angriffswert im Spiel überzeugen kann. Es gehört zu den Typen Käfer und Stahl, weshalb es ausschließlich eine Schwäche gegen Feuer-Attacken hat. Welche Konter ihr gegen Genesect nutzen solltet, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Genesect (Aquamodul)

Genesect verfügt darüber hinaus über verschiedene Formen. Während des Events könnt ihr es erstmals in seiner speziellen Form Aquamodul fangen. Erkennen könnt ihr es an seinem lilafarbenen Körper und der blauen Verzierung am hinteren Teil seiner Kanone. Auf ein Shiny könnt ihr bei dieser Form im Moment aber leider nicht hoffen.

Wilde Spawns

Auch in der Wildnis könnt ihr während des Dschungel-Events auf zahlreiche Monster treffen. Haltet nach folgenden Ausschau:

Forscher-Pikachu*

Hoothoot

Larvitar*

Wadribie

Rotomurf

Waumboll

Lithomith*

Das neue Pokémon Zarude

Wie bei anderen Events wird es auch bei diesem wieder eine Spezialforschung geben. Zur Belohnung erhaltet ihr erstmals das Finsteraffen-Pokémon Zarude. Dieses steht im neuen Film im Mittelpunkt und darf deshalb natürlich auch in Pokémon GO nicht fehlen.

Das Pokémon gehört zu den Typen Unlicht und Pflanze. Es hat weder eine Vor- noch eine Weiterentwicklung. Ihr erkennt es an seinem schwarzen, affenähnlichem Körper, den roten Augen und den grünen Ringen am Arm.

Alle Boni zum Dschungel-Event

Neben zahlreichen Pokémon wird es während des Dschungel-Events auch wieder den einen oder anderen Boni für euch geben. Nachfolgend haben wir alle für euch zusammengefasst:

kostenlose Avatar-Artikel (Abenteuerhut und Wailmer-Wasserflasche)

spezielle Feldforschungsaufgaben

Spezialforschung mit Zarude als Belohnung

Jessi und James kommen im Mauzi-Ballon (sogar bis zum 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr)

Haltet außerdem auch in den Schnappschüssen nach Fotobomben Ausschau. Vielleicht könnt ihr auch hier Jessi und James entdecken.

Wie findet ihr das Dschungel-Event? Auf welches Pokémon freut ihr euch am meisten? Und welchen Boni wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Das Dschungel-Event ist nicht so euer Ding? In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir haben uns angesehen, welche Events im Oktober anstehen und welche sich für euch am meisten lohnen.