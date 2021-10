Pokémon GO: Dschungel-Event bringt 6 neue Quests – Diese 2 solltet ihr nutzen

Heute, am 01. Oktober 2021 startet in Pokémon GO das Dschungel-Event “Geheimnisse des Dschungels”. Zu diesem Anlass gibt es 6 neue Feldforschungs-Quests. Wir haben uns diese angesehen und zeigen euch, welche sich davon am meisten lohnen.

Was sind das für Aufgaben? Wie auch bei anderen Events in der Vergangenheit, wird es während des Dschungel-Events wieder besondere Feldforschungsaufgaben geben, die mit dem Event im Zusammenhang stehen. Diese erhaltet ihr an den PokéStops.

Wann findet das Dschungel-Event statt? Das Dschungel-Event “Geheimnisse des Dschungels” startet heute, am 01. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und geht bis zum 10. Oktober 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, euch die neuen Quests zu sichern.

Das sind die neuen Quests zum Dschungel-Event

Anlässlich des Dschungel-Events gibt es in Pokémon GO wieder 6 neue Feldforschungsaufgaben. Diese bekommt ihr, indem ihr an den PokéStops dreht. Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten und diese nachfolgend für euch zusammengefasst (via LeekDuck/reddit):

Feldforschungsaufgaben Belohnung Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Geronimatz* Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Owei* oder

Lithomith* Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel 4 Himmihbeeren oder

2 Sananabeeren Lande 5 Curvebälle Digda* oder

Dusselgurr* Besiege 5 Mitglieder von Team-GO-Rocket Geronimatz* Brüte 2 Eier Ohrdoch*

Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir für euch mit einem (*) markiert.

Diese Quests lohnen sich besonders

Bei den neuen Feldforschungen könnten vor allen die beiden Quests mit Geronimatz interessant sein. Das Monster der Typen Normal und Flug kann zwar nicht mit sonderlich starken Werten glänzen, ist allerdings im Spiel etwas seltener zu finden.

In der Wildnis taucht es nämlich normalerweise nicht auf, weshalb ihr es nur durch das Ausbrüten von 10-km-Eiern oder in den PvP-Belohnungen ab Rang 16 finden könnt. Und auch seine Weiterentwicklung Washakwil bekommt ihr im Spiel nur durch das Entwickeln von Geronimatz oder durch einen Tausch mit einem anderen Trainer.

Geronimatz und Washakwil normal (oben) und als Shiny (unten)

Darüber hinaus ist Geronimatz im Spiel auch als Shiny verfügbar. Ihr erkennt es an seinem bräunlichen Körper. Seine Weiterentwicklung Washakwil unterscheidet sich in der schillernden Form durch die blauen Flügel ebenfalls deutlich von der normalen Form. Wer also noch ein Exemplar für seinen Pokédex benötigt, sollte diese Aufgaben in jedem Fall nutzen.

Wie findet ihr die neuen Quests zum Dschungel-Event? Welche wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und welche Belohnungen würdet ihr euch in zukünftigen Forschungsaufgaben wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier bei MeinMMO in die Kommentare.

Anlässlich des Dschungel-Events gibt es auch eine neue Forschung. Wir haben uns die Aufgaben und Belohnungen zur Spezialforschung “Suche nach Zarude” angesehen und für euch zusammengefasst.