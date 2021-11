Ed Sheeran spielt Konzert in Pokémon GO und bringt das coolste Schiggy mit

Wie gefällt euch die Aktion? Findet ihr es cool, dass sich Pokémon GO mit Weltstar wie Ed Sheeran zusammentut, oder sind euch solche Inhalte egal und ihr spielt nur für die Pokémon? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Sticker: Dazu findet ihr an den Stops und in Geschenken die neuen Sticker mit Wasser-Pokémon. Wer will, kann diese dann auch im Shop kaufen.

Wann geht es los? Am Montag, dem 22. November, um 20:00 Uhr beginnt das Event mit Ed Sheeran. Das läuft dann über eine Woche und endet am Dienstag, den 30. November, um 22:00 Uhr.

Dazu startet ein Event, dass euch ein paar coole Boni gibt. Das besondere Schiggy mit der Sonnenbrille kehrt nach Jahren zurück zu Pokémon GO. Hier sollten sich Sammler schon mal die Hände reiben. Erfahrt hier, was genau passiert.

Worum geht es? Ed Sheeran wird in Pokémon GO auftreten. Der Grammy-prämierte Künstler wird für euch Spieler innerhalb des Spiels ein Konzert geben. Dabei spielt er ein paar seiner neusten Titel der “=”-Platte und auch ein paar Klassiker. Das Video ist vorab aufgezeichnet.

Wir wissen nun, wie das Ed-Sheeran-Event in Pokémon GO abläuft. Der Musik spielt ein Konzert im Spiel, bringt Schiggy mit Sonnenbrille zurück und einen Promo-Code wird es auch geben. Wir zeigen euch alle Details zu Start und Inhalten.

