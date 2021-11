Pokémon GO bringt bald Crossover mit Ed Sheeran – Der sorgt direkt für dutzende Memes

In Pokémon GO läuft derzeit das Sinnoh-Event. Wir haben für euch einige Highlights herausgestellt:

Was denkt ihr bringt dieses Crossover? Und findet ihr diese Zusammenarbeit eher interessant oder gehört ihr zu der Fraktion, die mit dem Sänger nichts anfangen kann? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere Spieler wiederum erwarten nur einen neuen Pikachu-Hut, der irgendwie im Zusammenhang mit Ed Sheeran steht. Pikachu-Hüte sind ein Meme in Pokémon GO, weil es ständig neue Versionen gibt, etwa mit Weihnachtsmütze, Partyhut oder der Mütze von Ash Ketchum.

Einige Spieler hoffen darauf, dass Ed Sheeran einen Avatar in Pokémon GO bekommt, den man sich freischalten kann. Das wäre eine der besten Belohnungen, die sich viele vorstellen können.

Shape of Mew Thinking out Loudred I don’t Karrablast Bad Gabites

Auch das Foto von ihm und Relaxo, das wir als Titelbild gewählt haben, macht in der Community bereits die Runde ( via Instagram ).

Wie steht Ed Sheeran zu Pokémon? Der Musiker scheint ein Faible für Pokémon zu haben. So teilte er bereits mehrere Aussagen zu Pokémon getroffen haben, etwa dass Pokémon Schwarz “krass” sein soll oder dass Arktos sein Lieblings-Pokémon ist ( via YouTube ).

Was wird das für ein Crossover? Das ist bisher noch nicht so ganz klar. Ed Sheeran teilte eine Nachricht, die er mit dem Hashtag #PokemonGOxEdSheeran versah.

Pokémon GO bekommt demnächst ein interessantes Crossover mit Ed Sheeran. Dies teilte der Musiker über verschiedene soziale Medien mit. Was genau hinter dem Crossover steckt, ist noch nicht bekannt. Aber es gibt schon jetzt dutzende von Memes.

