Pokémon GO im Februar: Alle legendären Raid-Bosse, Mega-Raids und Raid-Stunden

Der Februar 2025 bringt neue Raid-Bosse zu Pokémon GO. Wir zeigen euch alle 5-Sterne-Raids und schauen, welche Raid-Stunden im Februar anstehen.

Raids im Februar: Wie jeden Monat gibt es unterschiedliche Raid-Bosse, die sich für euch lohnen können. Besonders die legendären 5-Sterne-Bosse sind interessant. Wir zeigen euch, wen ihr diesen Monat herausfordern könnt.

Zudem bekommen einige dieser Monster spezielle Raid-Stunden in diesem Monat. Die laufen immer am Mittwochabend von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. In dieser Zeit besetzt dann ein ausgewählter Raid-Boss so ziemlich alle Arenen im Spiel. Das ist immer eine gute Gelegenheit, sich den legendären Boss der Woche zu schnappen.

In unserer Übersicht findet ihr alle Raid-Stunden, 5-Sterne-Raids und Mega-Raids im Februar.

Raid-Stunden im Februar 2025 bei Pokémon GO

Uhrzeit der Raid-Stunden: Ihr habt es auf einen bestimmten Raid-Boss abgesehen? Dann könnte die Raid-Stunde die richtige Gelegenheit sein, ihn herauszufordern. Sie läuft immer mittwochs ab 18:00 Uhr.

Besonderheit: Ende des Monats läuft das Weg-nach-Einall-Event. Vom 24. bis 28. Februar gibt es jeden Tag eine neue Raid-Stunde mit unterschiedlichen Bossen.

Die folgenden Bosse gibt es in diesem Monat. Einige der Monster sind auch als Shiny verfügbar, wenn man Glück hat. Mögliche Shinys markieren wir mit Sternchen*.

Termin (ab 18:00 Uhr) Raid-Boss 5. Februar Dialga* 12. Februar Cupidos 19. Februar Yveltal* & Xerneas* 24. Februar Genesect* (verschiedene Module) 25. Februar Kobalium*, Terrakium*, Viridium* 26. Februar Boreos*, Voltolos*, Demeteros* (alle in der Tiergeistform) 27. Februar Reshiram* 28. Februar Zekrom*

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im Februar 2025

Das sind alle großen Raid-Bosse im Februar 2025. Einen dieser Termine solltet ihr besonders genau auf dem Schirm haben: Einer der besten Angreifer in Pokémon GO kehrt diesen Monat auch noch zurück und erhält dafür seinen eigenen Raid-Tag. Es handelt sich dabei um das entfesselte Hoopa, das am 15. Februar die Arenen in Pokémon GO besetzen wird. Alle Infos zum Raid-Tag mit Hoopa findet ihr hier.