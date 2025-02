Pokémon GO: Weißes Kyurem Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Es ist empfehlenswert, dass ihr eure Teams bereits vor dem Raid zusammenstellt. So habt ihr die Gewissheit, dass ihr innerhalb der Raid-Lobby bereits mit eurem besten Team aufgestellt seid und spart zudem in jeder einzelnen Lobby noch etwas Zeit: So organisiert ihr eure Raid-Teams .

Pokémon GO: Neue Promo-Codes verteilen jetzt 3 legendäre Pokémon – So kriegt ihr sie

Ihr könnt in Pokémon GO für kurze Zeit 11 legendäre Monster einfach einsammeln

Das weiße Kyurem wird für euch erstmals in der weltweiten Einall-Tour 2025 erhältlich sein , die am 1. und 2. März 2025 stattfindet.

Wir haben uns für euch die besten Konter gegen das weiße Kyurem in Pokémon GO angeguckt. Auf welche Angreifer und Attacken ihr setzen solltet, könnt ihr hier nachlesen.

