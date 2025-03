Pokémon GO: Tag 1 der Einall-Tour 2025 ist da – Alle Inhalte am Samstag

Heute beginnt die Pokémon GO Tour: Einall. Was könnt ihr am Samstag alles machen? Das fassen wir hier kurz zusammen.

Wann startet die GO Tour 2025? Der erste Tag der GO Tour startet heute, am 1. März 2025, um 10:00 Uhr. Um 18:00 Uhr ist dann wieder Schluss. Tag 2 startet dann morgen im selben Zeitrahmen.

Im Laufe der Tour könnt ihr verschiedenen Pokémon in stündlich rotierenden Habitaten begegnen, Raids mit Kyurem abschließen und eine Forschung erledigen. Beachtet dabei die große Übersicht aller Inhalte mit und ohne Ticket.

Damit ihr einen schnellen Überblick bekommt, haben hier aber noch die Kurzübersicht für euch, was heute, am Samstag, wichtig ist.

Was steht am Samstag bei der GO Tour 2025 an?

Raids mit Kyurem: In den 5-Sterne-Raids begegnet ihr dem weißen und schwarzen Kyurem. Beide bringen euch Fusionsenergie für die jeweilige Variante. Beide Varianten sind Top-Angreifer.

Außerdem sind Zekrom und Reshiram unterwegs. Die braucht ihr auch für die Fusion.

Pfadwahl: Ihr müsst euch zu Anfang des Events für weiß oder schwarz entscheiden – eure Wahl beeinflusst ein Stück weit die Inhalte des Events für euch. Besonders wichtig: Die Wahl beeinflusst, aus welchen Raids ihr Kyurem mit der Attacke „Eiszeit“ bekommt.

Die Attacke ist maßgeblich dafür, dass euer Fusion später dann auch seine neue Abenteuereffekt-Attacke beherrscht.

Boni: Es gelten die Folgenden:

Halbierte Schlüpfdistanz

Kein Fern-Raid-Limit

Bis zu sechs Spezialtausche am Tag

Halbe Sternenstaubkosten beim Tausch

Habitate und Spawns: Heute wechseln die sogenannten „Habitate“ stündlich. Sie bringen unterschiedliche Pokémon, die ihr fangen könnt. Ihr solltet heute also wieder und wieder ins Spiel reinschauen, um alle Monster des Tages anzutreffen.

Enigma-PokéStops: Einige PokéStops geben euch sogenannte Enigma-Aufgaben. Dreht ihr die, erhaltet ihr eine Spezialforschung mit Pokémon, die beim Fang einen besonderen Hintergrund bekommen. Diese Pokémon sind die Folgenden:

Felilou

Dusselgurr

Sedimantur

Fleknoil

Praktibalk

Schallquap

Ganovil

Flampion

Flampivian

Zurrokex

Symvolara

Wattzapf

Kastadur

Klikk

Sie alle können mit Glück auch shiny sein.

Die spannendsten Monster am Samstag: Welche Highlights gibt es bei der GO Tour zu fangen? Die folgenden solltet ihr beachten:

Das schwarze und weiße Kyurem in 5*-Raids

Zekrom und Reshiram in 5*-Raids Reshiram, Zekrom und Kyurem können Spezialhintergründe haben

Sesokitz – das gibt es erstmals als Shiny. Die unterschiedlichen Varianten rotieren in den Habitaten.

Die regionalen Symvolara, Maracamba und Bisofank schlüpfen aus 10-km-Eiern, und können auch Shiny sein. Auch Ignivor ist in 10-km-Eiern.

In 5-km-Eiern sind Jiutesto, Karadonis, Furnifraß, Fermicula und Ignivor

Benutzt ihr Rauch, könnt ihr auf Icognito A, N, O, U und V treffen

Es gibt vier unterschiedliche kostümierte Pikachu-Varianten

In der Wildnis trefft ihr auf einige der stärksten Angreifer im Spiel wie Rotomurf, Milza, Praktibalk, Kapuno oder Lichtel

Team-Play und Routen: Nutzt ihr Team-Play, könnt ihr Jiutesto, Karadonis, Furnifraß und Fermicula in Team-Aufgaben begegnen. Das Routen-Feature bringt euch derweil rotlinige und blaulinige Barschuft.

Weitere Inhalte ergänzen wir, sobald sie bekannt sind. Was ihr außerdem beachten solltet: Momentan sind einige Codes aktiv, die ihr seit ca. einer Woche aktivieren könnt. Einer davon bringt euch auch 3 legendäre Pokémon. Um die zu erhalten, müsst ihr allerdings eine befristete Forschung mit Einall-Pokémon erledigen. Dafür bietet sich das Wochenende dringend an, da die Forschung auch nicht mehr allzu lange läuft. Alles zum Promo-Code mit den Legendären findet ihr hier.