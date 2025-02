Pokémon GO: Neue Promo-Codes verteilen jetzt 3 legendäre Pokémon – So kriegt ihr sie

In Pokémon GO sind drei neue Promo-Codes aktiv, die euch legendäre Pokémon bringen. Hier findet ihr die Codes, wie ihr sie einlöst und einen Tipp dazu.

Was sind das für Codes? Die drei neuen Codes tauchten am 21. Februar 2025 auf. Sie dürften anlässlich der Einall-Tour erschienen sein, die an diesem Wochenende in Los Angeles läuft, bevor am 1. und 2. März das globale Tour-Event ansteht.

Die Codes bringen euch jeweils eine Forschung, an deren Ende ihr eines von drei legendären Pokémon trefft.

Forschung mit Voltolos 4Q4UZLY6MUH9K

Forschung mit Demeteros 9PTA874LYDAJH

Forschung mit Boreos 4RD3GGA4ZMEGP



Wie kriegt man die Pokémon? Nach Eingabe der Codes erhaltet ihr jeweils eine Forschung. Alle drei Forschungen haben dieselbe Anforderung: Fange 156 Pokémon, die ursprünglich in der Einall-Region gefangen wurden. Wenn euch das gelungen ist, könnt ihr am Ende jeweils das legendäre Pokémon fangen.

Tipp zur Forschung: Am kommenden Dienstag steht wieder eine Rampenlichtstunde an, bei der ihr eine Stunde lang auf Floink, Ottaro und Serpifeu trefft. Diese Stunde eignet sich perfekt, um die nötigen Pokémon für die Aufgaben zu fangen – alle drei stammen aus der Einall-Region.

Wie ihr die Promo-Codes einlöst, zeigen wir euch hier.

Promo-Codes in Pokémon GO einlösen – So funktioniert es 2025

Während man früher zumindest auf iOS-Geräten noch Codes im Spiel selbst eingeben konnte, ist das heute nicht mehr möglich. Geräteunabhängig muss man jetzt den folgenden Weg gehen, um Promo-Codes für Pokémon GO einzulösen.

Besucht den Pokémon-GO-Web-Store (unter https://store.pokemongolive.com/de-DE)

Klickt auf „Code einlösen“

Meldet euch mit euren Anmeldedaten an, die ihr für Pokémon GO verwendet

Nun könnt ihr den Code eingeben

Beeilt euch: Bei Pokémon GO kam es in der Vergangenheit öfter vor, dass Codes nur kurze Zeit lang verfügbar waren. Deshalb sollte man sich beeilen, die Codes einzulösen, bevor sie nicht mehr aktiv sind.

Was das Lösen der Forschung angeht: Dafür habt ihr noch bis Sonntag, den 2. März Zeit.

Noch mehr legendäre Pokémon: Nicht nur über die Promo-Codes, sondern auch ansonsten bietet der Februar eine Menge starke Pokémon, die man sich sichern sollte. Da spielt vor allem das Weg-nach-Einall-Event rein, das in der kommenden Woche startet und dann auf die globale GO-Tour hinausläuft. Ihr wollt einen Überblick, welche Monster sich lohnen? Hier findet ihr ihn: 12 der besten Pokémon in Pokémon GO gibt’s im Februar – Verpasst sie nicht