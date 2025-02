Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2025 und ihre Boni

Auch im Februar 2025 gibt es wieder einige Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO. Welche das sind und was euch hier erwartet, haben wir euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein 60-minütiges Event, welches jeden Dienstag stattfindet. Hierbei gibt es mindestens ein Pokémon, welches im Mittelpunkt steht und fast überall im Spiel spawnt.

Zu dem Pokémon gibt es außerdem einen Bonus, der in der Zeit des Events aktiv ist. Dabei kann es sich um einen Bonus auf Bonbons, Sternenstaub oder Erfahrungspunkte handeln.

Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2025

Wann finden die Rampenlicht-Stunden statt? Die Rampenlicht-Stunden finden jeden Dienstag statt. Sie starten um 18:00 Uhr und enden um 19:00 Uhr. In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Rampenlicht-Stunden euch im Februar 2025 erwarten.

Termin Pokémon & Bonus 4. Februar Kanivanha und Entwicklungs-EP 11. Februar Liebiskus und Fang-Sternenstaub 18. Februar Iscalar und Fang-EP 25. Februar Serpifeu, Floink sowie Ottaro

und Fang-Bonbons

Rampenlicht-Stunde am 4. Februar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 4. Februar 2025 erwartet euch Kanivanha in der Rampenlicht-Stunde. Das Pokémon stammt aus der 3. Generation, besitzt die Typen Wasser und Unlicht sowie mit Tohaido eine Entwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Als Bonus erwartet euch in dieser Rampenlicht-Stunde die doppelte Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Lohnt sich das Event? Kanivanha und auch seine Entwicklung sind keine starken Pokémon, die ihr in Raids oder in der Kampfliga einsetzen solltet. Hierfür gibt es wesentlich bessere Monster, auf die ihr zurückgreifen solltet.

Habt ihr aktuell geplant, einige Pokémon zu entwickeln und seid am Sammeln von Erfahrungspunkten, dann könntet ihr das Event hierfür nutzen, um einige zusätzliche Erfahrungspunkte abzustauben.

Kann man Shiny-Kanivanha fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Kanivanha treffen.

Rampenlicht-Stunde am 11. Februar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Kurz vor dem Valentinstag bringt Pokémon GO euch in der Rampenlicht-Stunde wieder Liebiskus zurück. Das Monster stammt aus der 3. Generation und ist vom Typ Wasser.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr dabei die doppelte Menge an Sternenstaub. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt: Der Bonus gilt für jeden Fang.

Lohnt sich das Event? Liebiskus ist kein Pokémon, mit welchem ihr in Raids oder in die Kampfliga ziehen solltet. Es ist zu schwach, um hier ordentlich abliefern zu können.

Den Sternenstaub-Bonus könnt ihr nutzen, um innerhalb der 60 Minuten eine zusätzliche Menge an Sternenstaub zu sammeln und euren Vorrat etwas aufzufrischen. Durch den Einsatz von Sternenstücken könnt ihr die Menge zusätzlich erhöhen.

Kann man Shiny-Liebiskus fangen? Ja, auch Liebiskus könnt ihr als Shiny finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 18. Februar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 18. Februar 2025 wartet Iscalar auf euch, wenn ihr euch in die Rampenlicht-Stunde stürzt. Das Monster existiert seit der 6. Generation. Es besitzt die Typen Unlicht sowie Psycho und kann sich zu Calamanero entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr Pokémon, dann erhaltet ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde die doppelte Menge an Erfahrungspunkten dafür. Dieser Bonus gilt für sämtliche Monster, die ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Die Entwicklung von Iscalar, Calamanero, eignet sich für den Einsatz in Raids eher weniger und gehört nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

In der Kampfliga sieht das etwas anders aus. Hier kann sich Calamanero im oberen Mittelfeld in der Super- und der Hyperliga platzieren und durchaus eingesetzt werden.

Kann man Shiny-Iscalar fangen? Ja. Habt ihr etwas Glück, dann könnt ihr im Event auch auf die Shiny-Form von Iscalar treffen.

Rampenlicht-Stunde am 25. Februar 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In dieser Rampenlicht-Stunde warten gleich 3 Pokémon auf euch: Serpifeu, Floink und Ottaro. Dabei handelt es sich um die 3 Starter-Pokémon aus der 5. Generation.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Auch hier ist es egal, welches Monster ihr fangt: Der Effekt gilt für jedes Pokémon, welches ihr innerhalb der 60 Minuten einfangt.

Lohnt sich das Event? Die 3 Pokémon dieser Rampenlicht-Stunde haben alle ihr Gebiet, in welchem sie durchaus glänzen können.

Serpiroyal, die letzte Entwicklung von Serpifeu, ist im Mittelfeld der besten Monster in der Superliga zu finden und kann hier durchaus eingesetzt werden. Dafür solltet ihr jedoch eine Top-Lade-TM einsetzen, um Serpiroyal die exklusive Attacke Flora-Statue beizubringen.

Die letzte Entwicklung von Floink, Flambirex, ist ein starker Feuer-Angreifer und kann als solcher in Raids eingesetzt werden.

Entwickelt ihr Ottaro zu Zwottronin und anschließend zu Admurai, dann erhaltet ihr nicht nur einen starken Wasser-Angreifer für Raids, sondern könnt auch ein solides Pokémon für die Superliga erhalten. Für beide Anwendungsfälle solltet ihr dem Pokémon jedoch die exklusive Lade-Attacke Aquahaubitze beibringen.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja, alle 3 Pokémon der Rampenlicht-Stunde können, wenn ihr etwas Glück habt, auch als Shiny gefangen werden.

Neben den Rampenlicht-Stunden gibt es im Februar natürlich auch wieder viele weitere Events und Inhalte in Pokémon GO. Wenn ihr wissen wollt, wann es welche Inhalte gibt und was euch dort erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.