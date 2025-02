Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Iscalar und einen EP-Bonus

Neben den Rampenlicht-Stunden gibt es im aktuellen Monat natürlich noch weitere Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO .

Pokémon GO bringt eine wichtige Änderung zum Raid-Tag am Wochenende

Seid ihr akut am Sammeln von Erfahrungspunkten, dann könnte sich das Event für euch lohnen, um durch den Bonus eine zusätzliche Menge an EP zu erhalten.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein regelmäßiges Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Dabei gibt es mindestens ein Pokémon, welches im Vordergrund steht und das im Event in großer Anzahl erscheint.

Erneut wartet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde auf euch. Hier könnt ihr euch auf Iscalar und einen Erfahrungspunkte-Bonus freuen.

