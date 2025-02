Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Kanivanha und einen EP-Bonus

In dieser Woche gibt es auch ein legendäres Pokémon, welches ihr erstmals in seiner Dynamax-Form herausfordern könnt: Lavados. Da der Kampf gegen dieses Monster jedoch recht schwierig werden könnte, solltet ihr euch vorab lieber unsere 4 Tipps für den Kampf gegen Dyna-Lavados angucken.

Fehlt euch dieses Shiny oder ihr seid gerade fleißig am Sammeln von Erfahrungspunkten, dann könnte das Event für euch aus dieser Hinsicht heraus interessant sein. Die Chance auf ein Shiny ist hierbei nicht erhöht, durch die hohe Anzahl an Spawns habt ihr aber bessere Chancen, als regulär.

Am 4. Februar 2025 könnt ihr euch auf Kanivanha in der Rampenlicht-Stunde freuen. Das Pokémon aus der 3. Generation besitzt die Typen Unlicht und Wasser sowie mit Tohaido eine Weiterentwicklung.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein 60-minütiges Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Euch erwartet hier mindestens ein Pokémon, welches im Fokus steht und fast überall auf der Karte erscheint.

Die erste Rampenlicht-Stunde im Februar 2025 steht in Pokémon GO an. Neben Kanivanha könnt ihr euch hier außerdem auf einen EP-Bonus freuen.

