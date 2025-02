Pokémon GO: Lavados besiegen – 4 Tipps gegen den Dyna-Boss

In Pokémon GO erscheint Lavados erstmalig in seiner Dynamax-Form. Wie ihr euch am besten für den Kampf vorbereitet, zeigen wir euch.

Ab wann gibt es Dyna-Lavados? Ihr könnt Dyna-Lavados erstmalig am Montag, dem 3. Februar 2025 im Spiel finden und herausfordern. Hier habt ihr von 18:00 bis 19:00 Uhr Zeit, das Pokémon am Dyna-Montag in einem Großteil der Kraftquellen zu finden.

Nach dem Dyna-Montag wird Lavados noch bis zum Montag, dem 10. Februar 2025, um 21:00 Uhr in Dynamax-Kämpfen mit 5-Sternen verfügbar sein.

Da es sich bei Lavados um ein legendäres Dynamax-Monster handelt, solltet ihr entsprechend gut vorbereitet in den Kampf starten, damit ihr das Pokémon besiegen und eurer Sammlung hinzufügen könnt.

1. Packt die besten Konter gegen Dynamax-Lavados ein

Was für Schwächen hat Lavados? Das Pokémon besitzt die Typen Feuer und Flug. Daher hat es eine doppelte Schwäche gegen Gestein und jeweils eine einfache Schwäche gegen Wasser und Elektro. Wie genau die Typen-Effektivität funktioniert, seht ihr in unserer Typen-Tabelle zu Pokémon GO.

Womit sollte ich Lavados angreifen? Obwohl Lavados eine doppelte Schwäche gegenüber Gestein besitzt, könnt ihr keine starken Gesteins-Angreifer für den Kampf mitnehmen. Der Grund ist, dass es bisher schlicht noch keine Dynamax-Monster vom Typ Gestein gibt, was auch schon für Kritik von der Community gesorgt hat.

Für die Typen Wasser und Elektro habt ihr hingegen einige Optionen, auf die ihr für den Kampf zurückgreifen könnt. Denkt daran, euren Pokémon die richtige Dynamax-Attacke beizubringen.

Gigadynamax-Turtok mit Aquaknarre

mit Aquaknarre Gigadynamax-Kingler mit Blubber

mit Blubber Gigadynamax-Riffex mit Funkensprung

mit Funkensprung Dynamax-Turtok mit Aquaknarre

mit Aquaknarre Dynamax-Riffex mit Funkensprung

mit Funkensprung Dynamax-Intelleon mit Aquaknarre

mit Aquaknarre Dynamax-Kingler mit Blubber

mit Blubber Dynamax-Zapdos mit Donnerschock

Womit sollte ich gegen Lavados verteidigen? Um den starken Schaden von Lavados abzufangen, gibt es bisher nicht viele Optionen, die sich hierfür anbieten. Je nachdem, welche Attacken Lavados besitzt, solltet ihr euch zwischen 2 beziehungsweise 4 Optionen entscheiden.

Gigadynamax-Turtok mit Aquaknarre

mit Aquaknarre Dynamax-Turtok mit Aquaknarre

Sollte Lavados keine Feuer-Attacken besitzen, sondern auf Flügelschlag und Antik-Kraft zurückgreifen, dann könnt ihr außerdem die folgenden Pokémon zum Verteidigen nutzen:

Dynamax-Metagross mit Zen-Kopfstoß

mit Zen-Kopfstoß Dynamax-Stalobor mit Metallklaue

2. Wechselt eure Pokémon rollenspezifisch aus und ein

Dyna-Lavados ist ein legendäres Pokémon und somit schwerer zu besiegen. Ihr müsst daher etwas mehr taktieren und nicht nur mit einem Pokémon in den Dauerangriff gehen.

Nutzt eure verteidigenden Pokémon, um Angriffe von Lavados abzufangen und euer Dyna-Meter aufzuladen. Ist es voll, dann wechselt auf eure Angreifer und teilt mit denen großen Schaden aus. Nach den Angriffen solltet ihr wieder eure Verteidiger ins Spiel bringen.

Auch an das Dyna-Schild und die Dyna-Heilung solltet ihr denken und entsprechend Trainer für diese Funktionen abstellen.

3. Geht nicht alleine in den Kampf

Alleine werdet ihr gegen Dyna-Lavados keine Chance haben. Daher solltet ihr andere Trainer mitnehmen und optimalerweise mit einer kompletten Dyna-Gruppe, bestehend aus 4 Trainern, den Kampf starten.

Habt ihr eine vollständige Gruppe, bei der jeder Trainer weiß, welche Rolle er übernimmt und entsprechende Pokémon dabei hat, dann steigert ihr eure Chance auf einen erfolgreichen Kampf gegen das Monster.

4. Verstärkt eure Monster und Angriffe

Damit eure Pokémon mehr Schaden austeilen und einstecken können, solltet ihr sie entsprechend aufwerten. Entwickelt eure Monster auf die höchsten Entwicklungsstufen und levelt sie hoch.

Auch ist die Verwendung der richtigen Dyna-Attacken sowie das Leveln der Dyna-Angriffe wichtig, um den Kampf erfolgreich zu bestreiten. Fehlt einem eurer Pokémon noch die richtige Dyna-Attacke, dann könnt ihr sie mithilfe von TMs ändern.

Die Dyna-Attacke eures Pokémon wird durch die Sofort-Attacke, die euer Monster beherrscht, bestimmt.

Neben dem Debüt von Dyna-Lavados, starten im Monat Februar auch noch viele weitere Events und Inhalte im Spiel. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, wann euch welche besonderen Inhalte erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.