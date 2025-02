Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Liebiskus und Sternenstaub-Bonus

Die nächste Rampenlicht-Stunde steht in Pokémon GO an. Dabei wartet ein kleines, herzförmiges Monster auf euch.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein wöchentliches Event, welches jeden Dienstag stattfindet. Neben einem oder mehreren Pokémon, die im Vordergrund stehen, wartet hier ein Bonus auf euch.

Am 11. Februar steht Liebiskus in der Rampenlicht-Stunde im Fokus. Das Wasser-Pokémon stammt aus der 3. Generation und besitzt keine Entwicklungen.

Rampenlicht-Stunde am 11. Februar – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. 60 Minuten später, um 19:00 Uhr, endet das Event wieder.

Welche Boni sind aktiv? Innerhalb des Events wird es einen Bonus auf Sternenstaub geben. Fangt ihr hier Monster, dann erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Durch den Einsatz von Sternenstücken könnt ihr den Bonus zusätzlich steigern und dadurch die 3-fache Menge an Sternenstaub pro Fang erhalten. Dabei ist es egal, welches Monster ihr fangt.

Kann man Shiny-Liebiskus fangen? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch auf die Shiny-Variante von Liebiskus treffen. Die Chance ist hierfür jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Liebiskus ist kein starker Angreifer und gehört dementsprechend auch nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Sowohl in Raids, als auch in der Kampfliga solltet ihr lieber auf andere Pokémon setzen.

Habt ihr es auf Sternenstaub abgesehen, könnt ihr das Event nutzen, um euren Vorrat etwas aufzufüllen.

Seid ihr Shiny-Sammler, dann könnte das Event für euch ebenfalls interessant sein. Trotz der nicht erhöhten Chance auf ein Shiny-Liebiskus, habt ihr durch die hohe Anzahl an Spawns dennoch eine bessere Gelegenheit dazu, als regulär.

Im Februar warten natürlich nicht nur die Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO auf euch. Es gibt noch viele weitere Events, starke Monster und Inhalte. Wenn ihr euch darüber einen Überblick verschaffen wollt, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.