Pokémon GO: So erhaltet ihr die seltene Herz-Form von Pandir – aber ihr müsst euch beeilen

In Pokémon GO läuft aktuell das Karneval der Liebe -Event, bei dem ihr Pandir in einer besonderen Form erhalten könnt. Wir erklären euch, wie ihr es bekommt.

Was ist das für ein Event? Das Karneval der Liebe -Event läuft vom Dienstag, dem 13. Februar 2024 um 10:00 Uhr bis zum Donnerstag, dem 15. Februar 2024 um 20:00 Uhr. Hierbei steht vor allem das Pokémon Choreogel im Vordergrund, welches in verschiedenen Regionen in unterschiedlichen Formen zur Verfügung steht. Alle Infos zum Karneval der Liebe -Event findet ihr hier.

Neben Choreogel gibt es auch noch weitere Pokémon bei diesem Event, welche in der Wildnis oder in Feldforschungen zur Verfügung stehen. Ein sehr seltenes Pokémon ist hierbei Pandir, welches mit einem besonderen Fellmuster auf euch wartet.

Pandir mit diesem Fellmuster ist nur einmal im Jahr zu finden

Was ist das für ein Pokémon? Pandir ist ein Pokémon vom Typ Normal. Es stammt aus der 3. Spielgeneration. Die Besonderheit bei diesem Pokémon ist sein Fell. Es kann verschiedene Fellmuster besitzen. Die Muster 1 bis 8 wechseln sich dabei monatlich in Pokémon GO ab.

Im Rahmen des aktuellen Events habt ihr nun die Möglichkeit, das Fellmuster 9 zu erhalten. Dieses ist ein Muster, bei dem Pandir über einem Auge ein rosafarbenes Herzchen besitzt. Bei diesem Fellmuster handelt es sich um ein Muster, welches nicht regulär im Spiel auftaucht und bisher nur einmal im Jahr im Rahmen eines Events freigeschaltet wurde.

Pandir mit Herz-Fellmuster normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie kann ich das besondere Pandir fangen? Wenn ihr das Pandir mit dem besonderen Fellmuster fangen wollt, müsst ihr eine spezielle Feldforschungsaufgabe erledigen. Nur bei der Aufgabe, bei der ihr 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander erzielen müsst, könnt ihr das Pandir als Belohnung erhalten.

Die zweite Möglichkeit, um an das besondere Pandir zu gelangen, ist das Event-Ticket. Dieses kostet 0,99 € und gibt euch die Gelegenheit auf 5 Begegnungen mit Pandir mit dem Herzmuster.

Für wen lohnt sich Pandir? Pandir ist ein Pokémon, welches nur für Sammler interessant ist. Es spielt weder in Raids noch in der Kampfliga eine große Rolle. Für Sammler ist es durch seine Seltenheit jedoch interessant, zumal es auch als Shiny auftauchen kann.

Was sagt ihr zu dem besonderen Pandir? Seid ihr schon auf der Jagd danach, oder interessiert euch dieses Pokémon weniger? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Weitere Events im Februar 2024 in Pokémon GO haben wir ebenfalls für euch aufgelistet.