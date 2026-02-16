Mondneujahr in Pokémon GO: 3 Boni, die ihr ab morgen ausnutzen solltet

News
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Mondneujahr in Pokémon GO: 3 Boni, die ihr ab morgen ausnutzen solltet

In Pokémon GO startet das Mondneujahr. Das hat interessante Boni an Bord, die ihr ausnutzen könnt.

Wann startet das Mondneujahr? Das Event zum Mondneujahr in Pokémon GO startet am 17. Februar 2026. Beginn ist um 10:00 Uhr, Schluss ist dann am 21. Februar um 20:00 Uhr.

Das Besondere an dem Event sind die ungewöhnlichen Boni, die ihr an diesen fünf Tagen ausnutzen könnt. So habt ihr beispielsweise die Gelegenheit, leichter an Glückspokémon und bestimme Shinys zu kommen.

Wie ihr die Boni genau für euch ausnutzt, beschreiben wir hier für euch.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Entwickler einer neuen Lebenssimulation bitten auf Steam, mit ungewöhnlichen Reviews aufzuhören: „Wir stellen keine Gefahr dar“ Bekannte Sängerin schwärmt für ein 25 Jahre altes MMORPG, vor allem ein Detail gefällt ihr richtig gut Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher Der Warlock wird die neue Klasse in Diablo 4 – Das wissen wir zu Gameplay, Fähigkeiten und Klassen-Mechanik Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, das ein patriotisches Geheimnis in sich birgt WoW-Spieler wollte unbedingt Tank werden, gibt nach einem Monat auf: „Die Community sorgt für den Tank-Mangel“ Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können

Fangt 3 Pokémon so oft wie möglich

Während des Mondneujahr-Events könnt ihr drei Pokémon mit erhöhter Shiny-Chance antreffen. Dies sind:

  • Elezeba
  • Flampion
  • Gierspienst

Elezeba und Flampion trefft ihr einfach in der Wildnis. Für Gierspenst müsst ihr wie gewohnt ein bisschen mehr Mühe investieren. Wie ihr Gierspenst in Pokémon GO fangt, zeigt unser Guide.

Tauscht, so viel ihr könnt – für Glücks-Pokémon

Während des Events solltet ihr viel mit den Trainern in eurer Freundesliste interagieren und möglichst auch tauschen.

  • Es gibt eine erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden. Das kann bei verschiedenen Interaktionen ausgelöst werden, wie dem Öffnen von Geschenken, Tauschen und mehr. Werdet ihr Glücks-Freunde, erhaltet ihr einen garantierten Glückstausch miteinander.
  • Zudem können Pokémon auch bei normalen Tauschvorgängen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Glücks-Pokémon werden. Das ist aber weiterhin dem Zufall überlassen.

Was sind Glückspokémon? Diese Pokémon erhaltet ihr nach einem Glückstausch. Sie haben bessere Werte und benötigen weniger Sternenstaub für das Level-Up.

Spaziert von Gold-Stop zu Gold-Stop

Ein spezieller Bonus des Events ist das Auftauchen goldener PokéStops. Diese kann man normalerweise nur durch das Einsetzen von goldenen Lockmodulen erschaffen, doch im Mondneujahr-Event tauchen sie einfach zufällig auf.

Gold-Stops bringen euch:

  • Verschiedene Items
  • Goldene Münzen für Gierspenst

Wichtig: Gierspenst wird voraussichtlich auch während des Events nur von goldenen Stops angezogen, bei denen auch ein Gold-Lockmodul eingesetzt wurde. Rechnet also nicht damit, ihm einfach so zu begegnen.

Mehr zum Thema
Pokémon GO: Mauzi als Gigadynamax-Boss – So besiegt ihr es am Dyna-Kampf-Tag
von Paul Kutzner
Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Cupidos richtig aus
von Paul Kutzner
Pokémon GO bringt nach Jahren wohl eines der besten Pokémon zurück, und das wird auch wirklich Zeit
von Max Handwerk

Was passiert noch im Event? In der Wildnis könnt ihr noch Ponita, Galar-Ponita und Krokel als Event-Pokémon begegnen. Zudem wird es verschiedene Feldforschungen zum Event geben, eine Sammlerherausforderung, sowie eine kostenpflichtige, aber optionale befristete Forschung im Shop. Und danach geht es direkt mit den nächsten Terminen weiter: Hier findet ihr alle Events im Februar 2025 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Mega-Entwicklungen Mewtu

Pokémon GO bringt nach Jahren wohl eines der besten Pokémon zurück, und das wird auch wirklich Zeit

Pokémon GO Shiny

Pokémon GO: Ihr habt nur noch 3 Tage für ein ganz besonderes, seltenes Shiny

Pokemon GO Bonus Entschädigung

Pokémon GO vergisst erneut Bonus in einem Event, kompensiert euch jetzt dafür

Pokemon GO Spezialforschung Foto

Neuer Trick in Pokémon GO schenkt euch Sonderbonbons, doch müsst ihr dafür etwas Ungewöhnliches tun

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx