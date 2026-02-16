Mondneujahr in Pokémon GO: 3 Boni, die ihr ab morgen ausnutzen solltet

In Pokémon GO startet das Mondneujahr. Das hat interessante Boni an Bord, die ihr ausnutzen könnt.

Wann startet das Mondneujahr? Das Event zum Mondneujahr in Pokémon GO startet am 17. Februar 2026. Beginn ist um 10:00 Uhr, Schluss ist dann am 21. Februar um 20:00 Uhr.

Das Besondere an dem Event sind die ungewöhnlichen Boni, die ihr an diesen fünf Tagen ausnutzen könnt. So habt ihr beispielsweise die Gelegenheit, leichter an Glückspokémon und bestimme Shinys zu kommen.

Wie ihr die Boni genau für euch ausnutzt, beschreiben wir hier für euch.

Fangt 3 Pokémon so oft wie möglich

Während des Mondneujahr-Events könnt ihr drei Pokémon mit erhöhter Shiny-Chance antreffen. Dies sind:

Elezeba

Flampion

Gierspienst

Elezeba und Flampion trefft ihr einfach in der Wildnis. Für Gierspenst müsst ihr wie gewohnt ein bisschen mehr Mühe investieren. Wie ihr Gierspenst in Pokémon GO fangt, zeigt unser Guide.

Tauscht, so viel ihr könnt – für Glücks-Pokémon

Während des Events solltet ihr viel mit den Trainern in eurer Freundesliste interagieren und möglichst auch tauschen.

Es gibt eine erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden. Das kann bei verschiedenen Interaktionen ausgelöst werden, wie dem Öffnen von Geschenken, Tauschen und mehr. Werdet ihr Glücks-Freunde, erhaltet ihr einen garantierten Glückstausch miteinander.

Zudem können Pokémon auch bei normalen Tauschvorgängen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Glücks-Pokémon werden. Das ist aber weiterhin dem Zufall überlassen.

Was sind Glückspokémon? Diese Pokémon erhaltet ihr nach einem Glückstausch. Sie haben bessere Werte und benötigen weniger Sternenstaub für das Level-Up.

Spaziert von Gold-Stop zu Gold-Stop

Ein spezieller Bonus des Events ist das Auftauchen goldener PokéStops. Diese kann man normalerweise nur durch das Einsetzen von goldenen Lockmodulen erschaffen, doch im Mondneujahr-Event tauchen sie einfach zufällig auf.

Gold-Stops bringen euch:

Verschiedene Items

Goldene Münzen für Gierspenst

Wichtig: Gierspenst wird voraussichtlich auch während des Events nur von goldenen Stops angezogen, bei denen auch ein Gold-Lockmodul eingesetzt wurde. Rechnet also nicht damit, ihm einfach so zu begegnen.

Was passiert noch im Event? In der Wildnis könnt ihr noch Ponita, Galar-Ponita und Krokel als Event-Pokémon begegnen. Zudem wird es verschiedene Feldforschungen zum Event geben, eine Sammlerherausforderung, sowie eine kostenpflichtige, aber optionale befristete Forschung im Shop. Und danach geht es direkt mit den nächsten Terminen weiter: Hier findet ihr alle Events im Februar 2025 in Pokémon GO.