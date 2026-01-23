Neues Monster in Pokémon GO: So fangt ihr es im Karnevals-Event

In Pokémon GO startet bald der Flaminkno-Karneval. Der bringt, logisch: Flaminkno. Alles zum neuen Pokémon und dem Event lest ihr hier.

Wann startet der Flaminkno-Karneval? Der Flaminkno-Karneval startet am 3. Februar 2026 um 10:00 Uhr morgens. Er läuft dann bis zum 8. Februar 2026 um 20:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Flaminkno ist ein Vogel-Pokémon mit den Typen Kampf und Flug. Es ist als das Synchron-Pokémon bekannt, das im Schwarm attackiert und perfekt aufeinander abgestimmt agiert.

Außerdem ist es laut Pokédex für seinen verknoteten Hals bekannt. Diesen Knoten im Halsansatz nutzt es, um zu verhinden, dass im Körper gespeicherte Energie aus dem Schnabel entweicht.

Eine Entwicklung hat Flaminkno übrigens nicht.

Wie fange ich Flaminkno? Ganz einfach: Flaminkno wird in der Wildnis erscheinen, sobald das Event startet. Ihr müsst euch also nicht auf Raids oder Ähnliches konzentrieren. Zudem soll es laut Ankündigung Feldforschungen und Sammler-Herausforderungen mit Event-Pokémon geben – möglich, dass man auch hier Flaminkno fangen können wird.

Darüber hinaus bringt das Event aber auch noch andere Boni.

Flaminkno-Karneval in Pokémon GO – Alle Infos zum Event

Welche Boni bringt der Flaminkno-Karneval? Der Karneval hat gleich mehrere interessante Aspekte zu bieten:

Es gibt eine erhöhte Shiny-Chance für Loturzel, Parfi und Peppeck

Rauch und Abenteuerrauch halten doppelt so lang

Flaminkno bringt euch 500 Sternenstaub zusätzlich beim Fang

Eine kostenlose befristete Forschung startet ebenfalls. Die bringt euch:

Rauch

Sternenstaub

Event-Pokémon

Zudem starten die erwähnten Feldforschungen und Sammlerherausforderungen. Darüber hinaus erscheint auch noch eine kostenpflichtige, aber optionale befristete Forschung im Shop, die weitere Boni bringt.

Der Flaminkno-Karneval wird eines der ersten Events im Februar werden. Bis es losgeht, stehen allerdings noch ein paar andere Termine auf der Agenda. So erwartet uns beispielsweise noch der Raid-Tag mit Crypto-Raikou, und auch ein Dynamax-Event steht am Ende des Monats an. Die volle Übersicht gibt es hier: Alle Events im Januar 2026 in Pokémon GO.